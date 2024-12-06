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台61線大安至大甲北上路段標線不清 周六起 封閉兩天

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台61線大安至大甲北上路段將實施標線重畫工程，12月7日上午8時起封閉施工兩天。圖／台中工務段提供
台61線大安至大甲北上路段將實施標線重畫工程，12月7日上午8時起封閉施工兩天。圖／台中工務段提供

台61線大安至大甲北上路段因將實施標線重畫工程，將於113年12月7日上午8時至下午8時及12月8日上午7時至下午8時封閉施工。台中工務段指出，屆時從144公里至130公里路段，用路人依交維指示從大安二交流道下匝道，行駛平面道路繼續往北行駛，再從130公里房裡交流道上匝道繼續往北。

中區養護工程分局表示，台61線高架大安-大甲北上144至130公里路段，因重車經常使用通過，造成現有路面的標線已模糊不清，為確保用路人的安全行駛，將進行標線重畫，段長陳俊彰強調會利用最短時間內完工後，再開放用路人使用。

屆時台61線大安大甲路段施工管制期間，要求用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，施工動態訊息請收聽FM94.5警廣臺中分臺路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告(https://www.thb.gov.tw/)及智慧化省道即時資訊服務網(https://168.thb.gov.tw)，施工期間造成不便，尚祈見諒，公路局祝您行車旅途平安。

標誌 臺中

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