網紅帶路！彰化拓展穆斯林國際觀光 新加坡團訪扇形車庫

彰化縣政府與新加坡旅行社合作推廣彰化遊程，今天由旅行社安排新加坡遊客到彰化旅遊，其中還包含日籍穆斯林百萬網紅Navito_Halal，彰化縣長王惠美表示，希望透過穆斯林網紅與國際旅行團的深度參訪，將彰化古蹟、文化、美食與生態推廣至全球，開拓觀光商機。

彰化縣政府今年8月攜手縣內旅遊產業協會參加於Singapore EXPO舉辦的「新加坡秋季旅展」後，與當地旅行社合作推廣彰化遊程，今天新加坡旅行團安排由網紅帶團到彰化進天2夜深度旅遊。

彰化縣長王惠美也到全國唯一的扇形車庫歡迎日籍穆斯林友善百萬網紅Navito_Halal及36名新加坡旅行團團員，並致贈紀念品，期盼透過其高人氣及網路社群影響力，向全球介紹彰化的美食、文化與特色景點。

全球穆斯林人口超過19億，新加坡約兩成人口信仰穆斯林，國內穆斯林人口也接近28萬。彰化縣府也積極開拓穆斯林旅遊市場，推動業者取得穆斯林友善環境認證，並透過參展首次與專營穆斯林旅遊的Dreamcation旅行社合作。

此次旅行團主題為「網紅帶團」，由Navito_Halal帶領團員體驗包括鹿港老街、溪湖糖廠、彰化扇形車庫等特色景點，以及全台獨有的海牛採蚵活動，旅行團並選擇了穆斯林友善的魔菇部落休閒農場用餐，入住鹿港亞太渡假村。