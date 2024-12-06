男團Ozone、高爾宣、GX 台中跨年晚會演出

2025台中跨年晚會卡司名單，台中市政府今天公布第3波，包括饒手歌手高爾宣、偶像男團Ozone及由鼓鼓呂思緯與蕭秉治組成的限定團體「GX」。

台中跨年晚會將於31日晚上6時在中央公園舉行，目前已公布輝人WHEE IN、告五人、W0LF（S）五堅情、玖壹壹、高爾宣OSN、GX鼓鼓呂思緯與蕭秉治、Ozone，其他卡司還會陸續公布。

人氣夯團Ozone再次參與台中跨年，他們相約粉絲，去年也在台中跨年，今年再回到這裡非常期待，這次準備特別的改編，氣氛能夠比去年更嗨，他們並透露寵愛粉絲環節，這次會帶來新的演出編排，好好發揮「一起看月彎彎」的古風，帶給粉絲更多驚喜。

台中市新聞局長欒治誼指出，台中是個適合居住的城市，人文、氣候、生活都令人嚮往，近來台中市人口更已成長到285萬人，就連高爾宣也是帶著妻小搬來台中市定居生活。

人氣饒舌歌手高爾宣表示，上次在台中跨年是好多年前，去年搬來台中，今年跨完年剛好回家陪小孩，這次也會準備新的組曲跟大家碰面。

鼓鼓則說，期待在跨年後宵夜遇見熱情的台中歌迷一起度過2025第一天；蕭秉治則計畫彩排時可以搶先抽空大吃一頓。最後分享各自的新年願望，鼓鼓期待有更多不同類型的新鮮作品跟大家分享；蕭秉治希望可以把「活著」演唱會帶到更多地方。