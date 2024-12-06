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南投魚池鄉老人超過2成 首家長照機構營運減輕照顧壓力

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台中榮總埔里分院附設魚光社區長照機構今天開幕，減輕魚池鄉失智、失能者照顧壓力。圖／南投縣政府提供
台中榮總埔里分院附設魚光社區長照機構今天開幕，減輕魚池鄉失智、失能者照顧壓力。圖／南投縣政府提供

台中榮總埔里分院附設魚光社區長照機構今天在魚池鄉開幕營運，這是魚池鄉第一家長期照顧中心，可服務60名失智、失能者，透過日間照顧模式，讓有長照需求者就近在熟悉的社區中接受專業照顧，讓家庭照顧者安心喘息、紓解照顧壓力。

魚池鄉65歲以上高齡人口3千多人，占總人口之20%，卻僅有7個長照據點，長照資源相對缺乏，讓當地高齡者無法普及使用長照資源服務。

縣府社會及勞動處表示，魚池鄉多功能福利中心為前瞻基礎建設計畫補助，由衛福部、魚池鄉公所及縣府自籌經費興建，總工程經費3750萬元，建物為地上三層之長期照顧多功能社福中心，一樓作為長照多功能空間，二至三樓為社區式日間照顧服務，由鄉公所委託經營管理，提供失智、失能者優質完善、在地的照顧服務。

為能讓被照顧者就近接受專業在地照顧服務，台中榮民總醫院埔里分院打造安全且舒適的照顧環境，並輔以完善的設備服務，設計多元活動與復健計畫，活化身心機能，減緩退化速度，透過完整的個案健康管理服務讓長照需求者在日照中心可以健康與樂活。

縣府社會及勞動處表示，南投縣已設立26家日間照顧中心，已收托619人，另有25家單位籌設立中、1處獲配獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫及9處前瞻計畫新建長照衛福據點，預計116年底可設立61家日照中心，服務人數達2129人，可充實在地化長照服務資源，厚植整體服務量能。

埔里 失智 長照

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