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台中文山焚化廠遭批原地踏步6年 議員酸送環保局長芭樂

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員何文海送環保局長陳宏益芭樂，酸文山文化爐一再拖延， 原地踏步六年。圖／何文海提供
台中市議員何文海送環保局長陳宏益芭樂，酸文山文化爐一再拖延， 原地踏步六年。圖／何文海提供

台中市位在南屯區文山焚化廠工程一再延宕，市議員何文海說，盧市府原訂今年動工蓋興爐，現在連預定八月招商都不見人影，原地踏步六年，他送芭樂給環保局長陳宏益，指害市長盧秀燕被罵無執行力。 陳宏益說，文山焚化 廠現有場地不大，要維持燒垃圾又要規劃新爐，加上相關法令等因素延宕。

民進黨議員何文海今在質詢表示，市長盧秀燕任期將滿六年，但文山焚化爐不但沒遷建，市府堅持要在原址汰舊換新，卻原地踏步。

當年在省府時期，一起興建的台南城西焚化廠更新BOT案，目前進度超前文山廠，預計2026年2月完工，但台中連招商都一延再延，經費也從40億暴增到80億，黃偉哲八年可完成一個焚化爐BOT，垃圾處理量可達900噸，但盧市府現在什麼沒有，動工與完工日期一變再變，他預言盧秀燕本屆任期內絕對無法完成一個新的焚化爐，台中垃圾大戰一觸即發。

何文海表示，市府不但發包時間一變再變，2023年4月時說八月發包，2024年動工，工期4年，到去年地方說明會，工期又變成3.5年，第一階段的再生能源設施就可興建完成，然後到2030年完成全部的汰舊換新，經費也從40億到80億，他質疑環保局一再跳票。

環保局長陳宏益說，目前的設備經費是設備維修、興建加上再生能源廠，與設計不同。另建材原本抓一 噸成本900萬，但例如鋼材上下起伏，所以滾動檢討；文山廠的場地不足，要一面收垃圾一面興建須好好規劃，還有中央修「再生能源發展條例」，售電價格從4元降為2元，財務須重新估算，影響相關期程。何文海說理由太多！

議員何文海跟李天生隨後送上芭樂給陳宏益，要求他不能再跳票，陳次強調年底就會上網公告招標，台中市屆時會有一個綠能發電的最先進的焚化爐，至於員工爆料等狀況，因最近環保政策趨嚴，工作人員可能會覺得更辛苦，但他沒有去台北求官，會留在台中好好工作。

再生能源 焚化爐 環保局長

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