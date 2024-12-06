草屯鎮長補選 綠喊消費券加碼 藍批亂開選舉支票

南投草屯鎮長補選，藍綠參選人昨完成登記，民進黨蔡銘軒拋出600元消費券提高至2000元，引戰火。國民黨簡賜勝痛批「亂開選舉支票」，造成鎮庫損失；蔡反嗆對手「沒在看預算書」，稱公共造產年年盈餘，回饋鎮民。

草屯鎮長簡景賢驟逝，任期未過半，縣選委會公告明年1月18日補選投票。國民黨議員簡賜勝、民進黨議員蔡銘軒昨完成登記，但現場氣氛兩樣情。

簡賜勝由同黨籍縣長許淑華、南投市長張嘉哲、多名縣議員陪同登記，在地農會理事長林昆熠、鎮代會主席陳文忠及里長聯誼會長簡宏校等到場力挺，上百名支持者喊凍蒜聲不斷，聲勢浩大，展現基層實力。

蔡銘軒說，簡鎮長猝逝治喪中，低調登記是對亡者及喪家的尊重，當場為簡景賢默哀，以「加油」取代「凍蒜」口號；民進黨縣黨部主委陳玉鈴表示，在簡鎮長告別式前，綠營不會掛選舉看板，也不會插競選旗幟。

簡景賢在世時，規畫草屯鎮發放消費券600元，蔡銘軒喊出當選就提高至2000元。簡賜勝痛批對手，為選舉亂開支票，目前鎮庫約5億元，全鎮約10萬人要花近2億元，恐造成公庫損失，他強調會把關鎮庫，視盈餘優先考量發放。

蔡銘軒反嗆，對手若有認真看歷年預算書，可知鎮庫轉虧為盈，公共造產每年收益至少1億元，當然要回饋鎮民，未來他將持續活化公有地，增加收益再逐年加碼敬老禮金、扶幼津貼等。