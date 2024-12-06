中科二期擴建案 地主抗議徵收過低

中科二期擴建案攸關台積電二奈米以下先進製程廠，地主昨抗議徵收過低，「出吳郭魚價格買石斑」。中科管理局說，同意協議價購達95.36%，會盡最大誠意協商，另興農契約納入保障球證權益，估明年第一季如期交地。

中科二期園區擴建案一波三折，市府都審要求不排擠民生水電，卡關一年半，後台積電宣布二奈米廠轉進高雄，中科擴建放慢腳步。

中科二期開發面積89公頃，其中興農高爾夫球場67公頃，約占整體76.8%，軍方靶場12公頃，私地10公頃；土地取得預算約237億元。

劉姓、賴姓地主等人委託不動產估價師，推算徵收合理行情每坪14至16萬元，與協議價購每坪8萬元，根本「出吳郭魚價買石斑」。地主說，土地位在重要道路旁，收購價比公告現值還低；另名地主家族2016年以每坪9.5萬購置土地，如今行情早已翻倍，徵收價竟比8年前還低，指欺人太甚。

中科管理局說，依法委託估價師且送台中市不動產估價師公會複審，公告徵收12月13日到期，中科管理局盡力協商，若期滿將依法強制徵收。另高爾夫球證權益納入價購契約，保障權益。

苗栗縣竹南、銅鑼科學園區人口急增，縣府急著爭取設立苗栗科學園區實驗中學。縣長鍾東錦說，新竹、竹北的房價太高，竹科上班族外溢到頭份、竹南買房；另在竹南科、銅鑼科年輕上班族都住到頭份、竹南，人口急增，部分學校已飽和，爭取新設校，快速滿足需求。