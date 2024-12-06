東豐快最困難隧道標 25日動工

台中市長盧秀燕昨宣布，東豐快速道路最困難的第一標隧道工程今年12月25日動工，迎接新里程碑。盧說，這是她任內最大的建設，也完成全市生活圈道路最後一哩路。另苗栗宣布台61線房裡完整交流道計畫有條件通過。

市議員吳振嘉、張瀞分聯合質詢東豐快速道路進度，盧秀燕表示，她剛上任市長，當地就謠傳，東豐快拖了10幾年，絕對做不起來。

盧秀燕說，921地震時山城不幸死傷嚴重，就缺一條生命線，東豐快再難都要動工。她指出，進行中的第三標，2026年通車；另工程最困難的第一標隧道工程，今年12月25日動工，希望大山城鄉親一起見證，預計2029年完工。

盧秀燕表示，東豐快系統還加碼，包括到豐原段「立交共構」，讓走東豐快的用路人不必下平面道路再上國道，避免平面道路阻塞，浪費車程。另連接到新社，可行性評估已進行到期末報告，未來可發揮次幹道分流功能。

東豐快系統總經費近兩百億元，盧秀燕說，這是她任內最大的建設落在山城，有利觀光旅遊及產業發展，她感謝議會信任，通過龐大的預算，共同完成不可能的任務。

苗栗縣交通工程也傳出佳音，台61線在通霄、苑裡長達14公里，卻只有設3處南出、北入半套交流道，造成南下不便，地方爭取了6年，縣府昨天宣布，公路局有條件通過苑裡鎮房裡里交流道案，將依審查報告修正計畫。

縣長鍾東錦表示，台61房裡完整交流道案，2018年辦理可行性研究，預定縣道140線以南增設南入、北出匝道，與現有房裡130公里南出、北入匝道構成完整交流道，完工後可優化苑裡、台中大甲交界居民交通路網，打造縣道140線與台1、國3、台中幼獅產業園區聯外重要道路。

縣府指出，縣府將依審查意見修正報告，針對匝道新增用地在台中大甲區部分，與中市政府研商，確保用地取得作業無虞。另，台61線至苑南陸橋路段140線完成雙向4車道拓寬，第一期苑裡交流道至苑南陸橋路段明年動工，第二期台61線至苑南陸橋路段，將向公路局爭取評估經費。