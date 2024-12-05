台中市十大伴手禮票選12月7日至8日登場 上百家品牌強力催票
台中市工商發展投資策進會舉辦「2025第16屆台中市十大伴手禮」現場票選活動，12月7、8日將於市民廣場盛大登場，兩天投票時間為上午10時至下午4時，民眾參與現場投票，就有機會抽美味伴手禮盒，歡迎民眾共襄盛舉，一睹131家超強伴手禮攤商同場較勁的盛況，並投下神聖的一票。
工策會總幹事黃于珊表示，「人人有機會各個沒把握」，這屆活動堪稱史上競爭最激烈，光是報名階段就收到279家業者網路報名，再由13位產官學專家、美食網紅及部落客，嚴密遴選出131家百大優質伴手禮，不到一半的店家突破重圍入選，堪稱全台最競爭的伴手禮評比。
接著再透過下一階段的民眾網路票選、現場票選，由131項優質伴手禮角逐30個獎項，包括「十大伴手禮首獎」、「金口碑獎」、「評審團大獎」、「特賞好禮獎」及「農特產精品獎」，獎項涵蓋食品類、非食品文創類。
黃于珊指出，為期11天的網路票選日前截止，超過2萬6,000名民眾參與，投出超過12萬張票，參賽店家花招百出，號召粉絲投票。8日下午5時頒獎典禮，將揭曉本屆十大伴手禮得獎名單，工策會也將頒贈「好禮標章」獎狀給入圍店家，透過十大伴手禮的榮譽，由市府帶領業者一起拚經濟。
工策會說明，今年參賽店家亮點包括米其林必比登推介餐廳、網路超高人氣排隊名店、青年創業、文創設計精品、在地農產、原民特色商品及社福團體暖心伴手禮。
除了大品牌、老店家，更有許多純電商或工作室類型的店家投入競爭，舊雨新知皆希望拿下十大伴手禮頭銜，提前備戰聖誕、春節檔期，在良性的競爭交流下，也讓台中伴手禮產業更加蓬勃多元。
工策會指出，兩日活動自上午10時至下午4時開放民眾現場投票，地點在市民廣場公益路155巷一側投票區，現場票選採綁定手機號碼驗證，每人僅可投票一次，從131項參選商品中勾選5至10項商品，參與現場投票就有機會抽美味伴手禮盒（50份）。
主辦單位將嚴格執行票選活動防弊機制，透過手機號碼驗證與短時間更換票選網址，確保公平、公正與公開。
工策會也呼籲民眾遵守投票秩序，工作人員將視現場人潮狀況調整排隊區域動線，方便民眾迅速完成投票，並維護比賽公平性。
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