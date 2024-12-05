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台中高鐵特區台74每天塞五次？議員邀陳世凱返鄉會勘

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨議員聯合質詢，要求交通局邀請交通部長陳世凱回到他昔日選區，烏日高鐵特區會勘，協助地方解決塞車問題。記者陳秋雲/攝影
國民黨議員聯合質詢，要求交通局邀請交通部長陳世凱回到他昔日選區，烏日高鐵特區會勘，協助地方解決塞車問題。記者陳秋雲/攝影

高鐵台中站是高鐵全線旅次第二大，每天進出站超過7萬人次，平假日尖峰時段車站周邊常去塞得很嚴重。議員吳瓊華說，高鐵娛樂城動工，高鐵特區交通雪上加霜。

交通局長葉昭甫表示，高鐵特區現在僅有台74、台1乙線等聯外道路，進出高鐵特區的車流過度集中這幾條道路，現有道路容量無法負荷，造成塞車

吳瓊華表示，高鐵特區聯外道路太少了，很多民眾要去搭高鐵只能走台74，造成台74上下匝道都大塞，建議台74下匝道銜接高鐵東路是否可以分流？

葉昭甫說，分析高鐵車流起訖分布，66%的車流都走台74線進出高鐵特區，車流過度集中台74線，致上下匝道行車速率低，也造成高鐵東路、高鐵五路及站區一路等高鐵台中站周邊道路嚴重壅塞。

市議員陳政顯指出，74號高鐵特區段的周遭，平日一天約四到五次高峰塞車，民眾送往迎來苦不堪言。他認為交通部長陳世凱在烏日長期經營，應該很了解地方人的痛苦，建議交通局要部長來會勘，擬定解決之道，否則等高鐵娛樂城開幕後，會比七期百貨周邊道路更塞。

台中市長盧秀燕說，這個地區曾經是陳部長的議員選區，相信他會很了解，也會關心，協助地方解決問題。陳政顯說，如果問題拖著，不是部長不願解決，就是喊不動交通部，他要求交通局嘗試邀請部長返鄉來看看。

交通局正進行高鐵特區整體交通規劃，會再針對台74線上下匝道塞車問題研擬改善優化方案，完成規劃後會再提供中央及相關單位，希望解決高鐵地區塞車問題。

吳瓊華認為，解決高鐵特區交通問題的治本之道就是新闢聯外道路分散車流。除74號匝的優化改善，今年5月也跟交通局、建設局會勘，提出二項建議：(1)高鐵東路打通行經論子巷(2)「高鐵五路跨越筏子溪銜接永春東七路新闢橋樑」，分散車流。交通局表示，已經納入相關建議。

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