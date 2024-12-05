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迎耶誕！台中大遠百搬來海洋奇緣2 中友邀Q萌爽爽貓

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中大遠百打造9米高的熱帶海洋耶誕樹，還有主角莫娜、毛伊真人比例雕像，吸引遊客拍照合影。圖／大遠百提供
台中大遠百打造9米高的熱帶海洋耶誕樹，還有主角莫娜、毛伊真人比例雕像，吸引遊客拍照合影。圖／大遠百提供

台中大遠百迎耶誕，攜手迪士尼影業，一樓時尚廣場搬來年度壓軸電影「海洋奇緣2」，可和9米高熱帶海洋耶誕樹，及主角莫娜、毛伊真人比例雕像拍照；中友百貨獨家邀請台灣名氣最高IP「爽爽貓」坐鎮，並同步企畫「爽爽生活期間限定店」。

大遠百耶誕禮讚檔期明天起跑，今年搬來「海洋奇緣2」，揭開耶誕歡樂序幕。熱帶海洋耶誕樹昨晚點燈，邀L.E.Style Dance Studio學員帶來耶誕舞曲串演，還有林森路教會報佳音，今年一大亮點，邀民眾同時點亮數百顆星星燈，增添冬日浪漫的氛圍。

大遠百即日起至25日各館推出不同優惠，耶誕禮讚檔期並與映摯作客製化品牌強強聯手，全館樓層消費滿額即可獲獨家聯名「星願奇遇馬克杯」。

中友百貨今年耶誕以「尋找幸福貓貓」為主題，獨家邀請爽爽貓，並打造9大秘密基地，1F廣場設置4米高爽爽貓氣偶，各個樓層包括2樓至7樓、美食街梯廳口等各式各樣的爽爽貓拍照點，讓顧客尋找不一樣的貓貓。也攜手陽光基金會12月22日下午在中友百貨1F廣場舉辦愛心義賣活動，並邀請街頭藝人暖心獻唱。

中友耶誕節檔期推出滿千贈點、與爽爽貓聯名的獨家會員禮以及多檔精彩特企活動，明天下午舉辦2場「爽爽貓見面會」，與可愛Q萌的爽爽貓面對面接觸；一次邀集「爽爽生活期間限定店」、NIKE冬季狂歡特賣會、new balance歡慶聖誕特賣會、樂高特賣會、還有韓國當紅IP 「Loopy聖誕快閃店」等強大的品牌促銷陣容。

中友看好年末聚會送禮商機，即日起至12月25日推出的耶誕節促銷活動，首次加碼整檔全館滿千贈點、7大銀行滿額刷卡禮、獨家爽爽貓聯名會員禮，回饋直逼百貨周年慶，消費滿額再送精美好禮，還有幸福大獎爽爽抽OSIM智能腿樂樂3、PS5等。

中友百貨聖誕檔期推出「爽爽生活期間限定店」。圖／中友百貨提供
中友百貨聖誕檔期推出「爽爽生活期間限定店」。圖／中友百貨提供
中友百貨迎耶誕，在一樓廣場設置四米高「爽爽貓」氣偶坐鎮，吸引逛街民眾搶拍。圖／中友百貨提供
中友百貨迎耶誕，在一樓廣場設置四米高「爽爽貓」氣偶坐鎮，吸引逛街民眾搶拍。圖／中友百貨提供
台中大遠百打造9米高的熱帶海洋耶誕樹，詮釋「海洋奇緣2」的海洋冒險傳說。圖／大遠百提供
台中大遠百打造9米高的熱帶海洋耶誕樹，詮釋「海洋奇緣2」的海洋冒險傳說。圖／大遠百提供
中友百貨迎耶誕，獨家邀請「爽爽貓」坐鎮。圖／中友百貨提供
中友百貨迎耶誕，獨家邀請「爽爽貓」坐鎮。圖／中友百貨提供
大遠百熱帶海洋耶誕樹昨晚點燈，今年一大亮點，邀民眾同時點亮數百顆星星燈，增添冬日浪漫的氛圍。圖／大遠百提供
大遠百熱帶海洋耶誕樹昨晚點燈，今年一大亮點，邀民眾同時點亮數百顆星星燈，增添冬日浪漫的氛圍。圖／大遠百提供

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