型男主廚今返鄉示範料理 彰化5校學生享用什錦雜菜冬粉

知名烹飪節目主持人陳昆煌是彰化縣埔鹽鄉子弟，今受邀到縣立成功高中示範使用埔鹽鄉大宗蔬菜白花椰製作的什錦雜菜冬粉，他事前把食譜交給成功高中中央廚房，在地3所國小、兩所國高中2500名學生同步享用這道「從產地到餐桌」午餐。

農糧署補助、社團法人大享食育協會和縣政府教育處舉辦「給學弟妹的蔬食料理」計畫，邀請新天地餐飲集團主廚陳昆煌，也是電視節目「型男大主廚」廚師之一陳昆煌返鄉，以彰化縣埔鹽鄉特產白花椰為主菜，加入在地生產的紅蘿蔔、青蔥及台灣生香菇等食材，拌炒先煮熟的韓式冬粉呈現異國風味。

陳昆煌是埔鹽國小、國中畢業，用最方便的料理方式設計「什錦雜菜冬粉」，今在成功高中食育教室示範烹飪，從切菜、煮韓式冬粉到下鍋都詳細解說。當陳昆煌俐落切菜，小朋友眼神流露佩服，陳昆煌說，為什麼切、切、切都不會切到手，因為從業22年，從高中開始實習到現在，熟能生巧就不會切傷自己。

陳昆煌說幾個烹飪小技巧，有香氣的先下鍋，例如香油、香菇，而冬粉是條狀，其它食材也切條狀，韓式冬粉下鍋前的水裡撒鹽，像煮義大利麵，可使冬粉、麵條略帶鹹味增加風味。

彰化縣埔鹽鄉菁英農民果菜生產合作社理事主席李杰源，分享「蔬菜的故鄉在埔鹽」食農校育推廣心路歷程，會場展示白花椰、綠花椰及植株。