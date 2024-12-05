台中公園傳統性交易熱點...外籍女加入 議員要警方拿對策

台中公園是城市文化地標，但市議員陳文政今在質疑，他在網路看到的，不是觀光導覽，不少是性工作側拍，影響台中市形象，要求警察局拿出對策。

警察局長李文章表示，台中公園周邊確實是性工作者出沒，今年抓了113人，比去年增加5倍，其中有4個應召站。

其中3個涉及外籍女子持短期簽證觀光，另一件外配取得身分證從事性交易，移送法辦。

李文章說，個體戶今年抓的比去年多，會全力查緝規勸，會持續努力。

陳文政表示，台中公園一直是台中市的地標，湖心亭更是台中最具代表性的建築之一，文化局還花大筆經費整修過。

他日前在網路搜尋「台中公園」，充斥著疑似性工作者的側拍影片，而非旅遊或文化導覽，嚴重影響台中形象甚鉅。

陳文政表示，台中公園作為不法性交易熱點，已持續多年，發展到外籍性工作者聚集，隨著網路傳播，成為遠近馳名的負面標籤。

陳文政指出表示，立法院2011年三讀通過《社會秩序維護法》修正案，改「娼嫖都罰」，且可允許各縣市成立性文化專區，但沒有地方政府願意設立專區，性產業不管制問題愈多，陳文政希望各局處集思廣益，否則警力也處理不完。