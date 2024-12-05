快訊

9年前打二價HPV疫苗卻成「痛痛女孩」 衛福部拒救濟...官司輸了

連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

草屯鎮長補選 蔡銘軒提政見：0至3歲公所一起養

中央社／ 南投縣5日電

民進黨南投縣議員蔡銘軒今天登記參加草屯鎮長補選，他提出0歲至3歲發放扶幼育兒津貼、草屯鎮消費券增加至2000元、敬老禮金逐年提高、活化公有土地等政見，盼鎮民選賢與能。

已故草屯鎮長簡景賢11月18日驟逝，南投縣選舉委員會定民國114年1月18日舉行鎮長補選投票，國民黨徵召南投縣議員簡賜勝；民進黨徵召縣議員蔡銘軒參選。蔡銘軒下午由民進黨立委羅美玲、多名黨籍鄉鎮長、縣議員陪同至草屯鎮公所登記參選，完成後也為簡景賢默哀。

羅美玲表示，鎮公所外幾百公尺是簡景賢治喪場所，因此他們沒有勞師動眾、旗海飄揚，這是對簡景賢與家屬最大敬意。民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴說，人生無常，優秀的簡景賢就這樣離開，因此今天陪同蔡銘軒辦理登記的心情沉重，在簡景賢喪禮圓滿前，團隊不會插競選旗幟、投放廣告，以示對簡景賢尊重。

蔡銘軒接受媒體聯訪表示，民主政治就是選賢與能，他有信心從政以來秉持初衷，做事不作秀、立志當政治家，不能變成政客。這次選草屯鎮長，必須要有新想法、新思維、想為草屯努力的魄力，大家可檢視他2018年首次參選縣議員政見，每一項都盡全力去努力。

蔡銘軒也提出政見表示，草屯鎮消費券規劃由新台幣600元增加至2000元，以活絡商機帶動地方繁榮；視鎮庫情況，敬老禮金逐年提高到新台幣5000元；針對0歲至3歲幼兒發放扶幼津貼，「0至3歲公所一起養」；為全鎮鎮民投保團體意外險；爭取鳥嘴潭人工湖回饋金全額回到草屯鎮庫，並爭取鳥嘴潭成為國家風景區。

南投縣選舉 蔡銘軒 議員

延伸閱讀

影／草屯鎮長補選…綠拋消費券加碼挨轟 反嗆對手：沒在看預算書

影／草屯鎮長補選…綠拋消費券加碼 藍轟亂開支票、變相買票

影／綠推蔡銘軒選草屯鎮長 許淑華稱意料內…憂1狀況不容小覷

【即時短評】草屯鎮長補選…藍營打壞綠算盤 民進黨這一仗恐陷苦戰

相關新聞

2024縣市幸福指數大調查 台中市勇奪冠軍

經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2024縣市幸福指數大調查」，今年調查樣本逾1.5萬，是全台最大的幸福民調，下午公布結果由...

影／草屯鎮長補選…綠拋消費券加碼挨轟 反嗆對手：沒在看預算書

南投草屯鎮長補選，民進黨參選人蔡銘軒今由黨內同志陪同完成登記參選。針對國民黨簡賜勝認為他喊出消費券提高至2000元，是亂...

台灣好行最優惠 499元3日無限暢遊南投10大觀光路線

南投縣有全台最多10條台灣好行路線，今天由觀光大使高曼容推出「QRCODE乘車交通旅遊套票」，以及「南投好行卡-交通無限...

台中西屯4人行道好窄惹民怨 立委廖偉翔爭取2022萬改善

台中市西屯區部分人行步道太窄、凹凸不平、輪椅族無法通行等不良設計惹民怨。立委廖偉翔說，他兌現「西南屯翡翠項鍊計畫」政見，...

經濟日報大調查奪冠 盧秀燕：科學證實台中是幸福城市

經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2024縣市幸福指數大調查」，今年調查樣本逾1.5萬，是全台最大的幸福民調，結果台中市首度...

台積電台中二期擴廠球證卡關 中科：已解套明年首季交地

攸關台積電二奈米以下先進製程的中科台中二期擴建案，今地主抗議徵收價格太低。中科管理局說明，目前同意協議價購土地達95.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。