施政滿意度六都第一 中市議員肯定台中連獲全國最幸福城市
創13年新紀錄！經濟日報5日公布「2024縣市幸福指數大調查」，台中市幸福指數全國第一名、施政滿意度六都第一，市議員邱愛珊在市政總質詢時，肯定市府團隊的努力有目共睹。
市長盧秀燕對此表示，近幾年台中市政不斷進步，去年幸福指數調查，台中排名第三，今年一舉進步到全國冠軍，尤其教育、健康與經濟三項目都獲最高分，這顯示市府編列預算的方向正確，感謝議員、市府同仁及市民的支持，「這份榮耀歸屬大家」。
台中市議會4日進行市政總質詢，邱愛珊議員質詢表示，近年台中各項民調都名列前茅，近期兩項民調也傳出捷報，包括《ETtoday民調雲》的市政滿意度，盧市長施政6周年，台中市整體施政滿意度75.7％，市民居住幸福感也高達85.0%。
就在4日下午，經濟日報剛出爐的「2024縣市幸福指數大調查」，台中更一舉奪冠，印證台中施政有成。
對此，盧秀燕表示，感謝議員們對市府預算的支持，若無議員支持，許多政策窒礙難行，如雙十公車、老人健保補助等議題，還有全國最便宜的公托就在台中。此外，台中的閱讀力、教育方面預算也是全國第一，以上都是公開評鑑，不論硬體或軟體指標都獲得好成績。
盧秀燕強調，此次幸福指數調查，有幾項獲得高分令她感到相當欣慰，第一個是教育成就，她上任後最重視教育，預算是六都第一，100元有40元就運用在教育上，也因為教育項目分數高，台中施政滿意度也整體拉高。
另外，此次健康項目也獲得高分，不管是空污改善、環保及防疫等，市府全力維護市民的健康；最後在經濟方面，台中購物節創造亮眼成績，顯示市民工作與生活平衡，不僅經濟增長，也有好的生活品質，以上三項滿意度都是台中施政滿意度六都第一的強項。
盧秀燕感謝議會鞭策市府施政，也感謝市府團隊的努力及市民的支持，這份成績是大家努力共同獲得，未來她會持續精進，打造「富市台中，宜居城市」。
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