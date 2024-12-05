台灣好行最優惠 499元3日無限暢遊南投10大觀光路線

南投縣有全台最多10條台灣好行路線，今天由觀光大使高曼容推出「QRCODE乘車交通旅遊套票」，以及「南投好行卡-交通無限暢遊版」，只要499元3日內無限搭乘台灣好行巴士，暢遊南投縣各知名景點。

南投縣政府秘書長洪瑞智說，南投縣積極發展宜居城市，在觀光旅遊利用數位及智慧化工具，全面提升旅遊體驗，交通部觀光署補助的中台灣好玩卡是最佳的合作對象，整合觀光、交通、旅宿業者，從食、宿、遊、購、行的旅客需求著手，推出套票，迄今已累計達成超過100萬套旅遊套票，創造2.5億元佳績。

縣府結合全台最大台灣好行交通路網與旅遊套票，在日月潭線領先推出「QRCODE乘車交通旅遊套票」，手機一嗶就能上車，交通智能升級，深度旅遊更便利；進一步推出「南投好行卡-交通無限暢遊版」，10條台灣好行合作路線享3日無限搭乘，深度旅遊搭越多省越多。

高曼容也拍攝宣傳影片，分享帶領國外友人遊覽南投的體驗，透過數位科技與國外友人輕鬆溝通，分享南投的遊程。高曼容說，旅客只需手機輕輕一嗶，就能搭乘台灣好行，便利的電子套票讓大家來南投旅遊更方便，歡迎國內外遊客多加利用，輕鬆樂遊南投。

洪瑞智說，縣府也整合資訊，打造「南投好交遊」網站，為推動國際行銷，同步上線英、日、韓外語介面，貼心提供旅客交通資訊、即時公車動態、景區資訊，更串接海內外多個購買通路，如Klook、KKday、雄獅旅遊…等。從行程規畫到遊玩，透過手機就能完成所有需求，加強對國際旅客的便捷體驗。

南投台灣好行路線也智慧升級，推出全國首創的QRCODE乘車套票，串聯景區推出優惠電子旅遊套票，一機在手就能搭台灣好行至景點遊玩體驗。對於深度旅遊的遊客也有超值的「南投好行卡-交通無限暢遊版」升級合作南投10條台灣好行路線3日內享無限搭乘，只要499元，在南投好好玩開賣，讓大家交通一卡暢遊。