南投草屯鎮長補選，民進黨參選人蔡銘軒今由黨內同志陪同完成登記參選。針對國民黨簡賜勝認為他喊出消費券提高至2000元，是亂開選舉支票；蔡銘軒反嗆對手，沒在看歷年預算書，每年公共造產收益至少1億多元，當然要回饋給鎮民。

草屯鎮長簡景賢11月18日深夜在辦公室驟逝，任期未過半，縣選委會公告明年1月18日補選投票。國民黨整合徵召議員簡賜勝歸隊，今上午赴公所登記參選；民進黨徵召議員蔡銘軒參選，並於今下午在妻子及黨內同志的陪同下完成登記。

藍營今由縣長許淑華率黨內鄉鎮市長、民代等陪同簡賜勝到公所登記，更號召上百名支持者到場力挺，旗海飄揚，凍蒜聲不斷，聲勢好大；反觀蔡銘軒，僅由黨內民代及鄉鎮長相陪約20人，並以「加油」取代「凍蒜」口號，形成強烈對比。

立委羅美玲指出，此次補選是因為簡鎮長猝逝，其家屬還在治喪中，且登記地點離喪家僅百來公尺，決定低調登記，是對簡鎮長及喪家的尊重；民進黨縣黨部主委陳玉鈴進一步表示，在簡鎮長告別式前，不會懸掛選舉看法，也不會插旗幟。

蔡銘軒也緬懷簡鎮長，重申將延續其任內政策，更持續端出政策牛肉，他說，當選後除將消費券600元提高至2000元，還要活化公有土地增加鎮庫收益，逐年加碼敬老禮金，設置扶幼育兒金讓0至3歲幼兒有公所一起養，減輕家長負擔。