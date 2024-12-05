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影／草屯鎮長補選…綠拋消費券加碼挨轟 反嗆對手：沒在看預算書

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯鎮長補選，民進黨縣議員蔡銘軒（前排中）完成登記參選，再推出活化公有地、逐年加碼敬老金、設扶幼育兒金等政見。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨縣議員蔡銘軒（前排中）完成登記參選，再推出活化公有地、逐年加碼敬老金、設扶幼育兒金等政見。記者賴香珊／攝影

南投草屯鎮長補選，民進黨參選人蔡銘軒今由黨內同志陪同完成登記參選。針對國民黨簡賜勝認為他喊出消費券提高至2000元，是亂開選舉支票；蔡銘軒反嗆對手，沒在看歷年預算書，每年公共造產收益至少1億多元，當然要回饋給鎮民。

草屯鎮長簡景賢11月18日深夜在辦公室驟逝，任期未過半，縣選委會公告明年1月18日補選投票。國民黨整合徵召議員簡賜勝歸隊，今上午赴公所登記參選；民進黨徵召議員蔡銘軒參選，並於今下午在妻子及黨內同志的陪同下完成登記。

藍營今由縣長許淑華率黨內鄉鎮市長、民代等陪同簡賜勝到公所登記，更號召上百名支持者到場力挺，旗海飄揚，凍蒜聲不斷，聲勢好大；反觀蔡銘軒，僅由黨內民代及鄉鎮長相陪約20人，並以「加油」取代「凍蒜」口號，形成強烈對比。

立委羅美玲指出，此次補選是因為簡鎮長猝逝，其家屬還在治喪中，且登記地點離喪家僅百來公尺，決定低調登記，是對簡鎮長及喪家的尊重；民進黨縣黨部主委陳玉鈴進一步表示，在簡鎮長告別式前，不會懸掛選舉看法，也不會插旗幟。

蔡銘軒也緬懷簡鎮長，重申將延續其任內政策，更持續端出政策牛肉，他說，當選後除將消費券600元提高至2000元，還要活化公有土地增加鎮庫收益，逐年加碼敬老禮金，設置扶幼育兒金讓0至3歲幼兒有公所一起養，減輕家長負擔。

對於簡賜勝認為他加碼消費券是亂開選舉支票，他反嗆對手，如果有認真看草屯歷年預算書，就會知道鎮庫能轉虧為盈，靠的是公共造產，而每年收益至少1億多元，當然要回饋給鎮民，未來他更會持續活化公有土地，並增加公共造收益。

南投草屯鎮長補選，民進黨縣議員蔡銘軒（前排中）完成登記參選，再推出活化公有地、逐年加碼敬老金、設扶幼育兒金等政見。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨縣議員蔡銘軒（前排中）完成登記參選，再推出活化公有地、逐年加碼敬老金、設扶幼育兒金等政見。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨縣議員蔡銘軒（前排左）今在黨內同志陪同下，到公所完成登記參選。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨縣議員蔡銘軒（前排左）今在黨內同志陪同下，到公所完成登記參選。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨縣議員蔡銘軒（前排左）今赴公所完成登記參選。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨縣議員蔡銘軒（前排左）今赴公所完成登記參選。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨縣議員蔡銘軒（左）今赴公所完成登記參選。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨縣議員蔡銘軒（左）今赴公所完成登記參選。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨參縣議員蔡銘軒（前排左3）今由立委羅美玲（左2）黨內同志陪同完成登記參選。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨參縣議員蔡銘軒（前排左3）今由立委羅美玲（左2）黨內同志陪同完成登記參選。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨縣議員蔡銘軒（前排左）今在黨內同志陪同下，到公所完成登記參選。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨縣議員蔡銘軒（前排左）今在黨內同志陪同下，到公所完成登記參選。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨縣議員蔡銘軒（前排左3）今由黨內同志陪同到公所登記參選，對鎮長簡景賢驟逝表示哀悼，當場默哀1分鐘。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨縣議員蔡銘軒（前排左3）今由黨內同志陪同到公所登記參選，對鎮長簡景賢驟逝表示哀悼，當場默哀1分鐘。記者賴香珊／攝影

簡賜勝 蔡銘軒

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