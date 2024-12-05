台中西屯4人行道好窄惹民怨 立委廖偉翔爭取2022萬改善

台中市西屯區部分人行步道太窄、凹凸不平、輪椅族無法通行等不良設計惹民怨。立委廖偉翔說，他兌現「西南屯翡翠項鍊計畫」政見，以環狀人行步道串連公園綠地、河川，成功爭取國土署核定2022萬元改善4處人行空間。

台中市政府表示，西屯區舊七期的朝貴路、潮洋溪河岸人行道狹隘難行，早期栽種許多路樹，人行道淨寬不到90公分；逢甲一號橋則是20多年前興建，當時未考量行人通行空間，為友善行人，計畫在橋的左右兩側各增設人行橋。

國土署指出，這次獲得核定的四路段，分別為西屯區朝貴路（朝馬路至市政北二路），以及潮洋溪河岸人行道改善工程，核定27.6萬元；西屯區弘孝路、惠來路人行空間改善工程，核定389.5萬元；台中市道路人行環境建設整體綱要計畫，核定1500萬元；西屯區逢甲一號橋人行環境計畫，核定105萬元。