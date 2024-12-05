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經濟日報大調查奪冠 盧秀燕：科學證實台中是幸福城市

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕回應經濟日報幸福大調查，指台中是幸福城市不只是名詞，也經科學評鑑證實了！記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕回應經濟日報幸福大調查，指台中是幸福城市不只是名詞，也經科學評鑑證實了！記者陳秋雲／攝影

經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2024縣市幸福指數大調查」，今年調查樣本逾1.5萬，是全台最大的幸福民調，結果台中市首度奪冠。台中市長盧秀燕說，經濟日報大調查「台中是最幸福城市」不僅名詞，而是貨真價實，由科學評鑑證實了。

經濟日報社長劉永平表示，舉辦這項調查是希望政府在追求經濟成長之餘，更能重視民眾到底幸不幸福，進一步努力推出幸福施政。這項調查綜合了客觀的「政府統計數據」，與主觀的「民意調查結果」，而今年的民意調查共有1萬5249名有效樣本，是全台最大的幸福民調。

台中市在統計部分台中暴力犯罪發生率低、大專以上學歷人口、可支配所得等指標均名列前茅。民調表現部分，民眾對教育成就、健康狀況、工作與生活平衡三項的滿意度，均是全台第一，成為奪下幸福指數冠軍的關鍵。

台中市議員邱愛珊、黃佳恬與陳文政聯合質詢，提到經濟日報幸福大調查，台中市首次拿到第一名，詢問市長盧秀燕的看法回應。

盧秀燕說，經濟日報指數大調查持續長達13年，台中首次拿到冠軍。她剛上任時成績並不好，但一年一年進步，去年第三，今年首次第一名，她要感謝市府團隊，得到市民認同肯定給好成績，團隊還要持續努力。

盧秀燕說，前兩天也有媒體民調，趨勢上與經濟日報一樣，幸福滿意度逾８５％，經濟日報是有信譽的媒體，持續１３年的大調查，證明住在台中是幸福的，這個數字讓她欣慰感動，因市民的感覺最重要。

盧秀燕說，這項大調查三個滿意度第一的項目教育成就、健康狀況、工作與生活平衡三項的滿意度，教育預算是六都第一；健康狀況攸關公共衛生、防疫成績與防制空汙，另工作與生活平衡包含大家討論很多的購物節、產業發展，不但賺錢，在生活上也有平衡，其他各項目分數也高。

盧秀燕感謝議會支持、通過預算，證實下預算的項目是對的，台中市幸福城市不只是名詞，而是有科學評鑑證實了。　

台中市議員（左起）陳文政、邱愛珊、黃佳恬聯合質詢，指台中幸福指數全國第一，請市長盧秀燕分享看法。記者陳秋雲／攝影
台中市議員（左起）陳文政、邱愛珊、黃佳恬聯合質詢，指台中幸福指數全國第一，請市長盧秀燕分享看法。記者陳秋雲／攝影

盧秀燕

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