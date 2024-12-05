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台積電台中二期擴廠球證卡關 中科：已解套明年首季交地

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
攸關台積電中科台中園區二期擴建案，預計明年第一季交地。圖／中科管理局提供
攸關台積電中科台中園區二期擴建案，預計明年第一季交地。圖／中科管理局提供

攸關台積電二奈米以下先進製程的中科台中二期擴建案，今地主抗議徵收價格太低。中科管理局說明，目前同意協議價購土地達95.36%，備受爭議的興農高球證補償問題，已與興農公司協議價購契約就細部磋商，納入保障球證權益，預計明年第一季可如期交地。

中科二期園區擴建案，原規畫台積電二奈米製程進駐，但此案一波三折，先是都審卡關延宕一年半，被邀延後開發時程，後台積電宣布二奈米廠轉進高雄，中科建廠計畫放慢腳步。

中科台中二期園區開發面積89公頃，其中，興農高爾夫球場占67公頃，約占整體開發面積76.8%，軍方靶場12公頃，私人土地10公頃；土地取得費用預算約237億元。

中科管理局說明，中科台中二期籌設計畫，經行政院核定在案，今年3月經都市變更後，進行土地取得作業，目前95.36%取得土地價購，近期仍有地主表達協議價購簽約意願。台中市政府公告徵收至12月13日，若期滿仍未能徵收，將依法強制徵收。

至於備受爭議的興農高球證補償問題，興農高球場共發出1750張球證，據了解，會員強烈主張每張球證收回價格180萬元，合計收回成本約31.5億元，興農高球場爭取這筆球證收回費用，由中科提撥補償款支付。

中科管理局說明，目前已與興農公司協議價購契約就細部磋商，其中攸關興農高爾夫球證權益，納入契約內容內，保障球證權益，預計明年第一季可如期交地給台積電建廠。

中科 台中市 台積電

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