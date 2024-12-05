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台中市拿下最幸福城市 施政滿意度嘉義市奪冠

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2024縣市幸福指數大調查」5日公布結果，台中市勇奪冠軍，嘉義市拿下亞軍，第三到第五名依次是台北市、花蓮縣、桃園市；至於最佳進步獎有兩個縣市，分別是桃園市與基隆市，均較去年進步了七名。

至於「地方政府施政滿意度」調查結果，由嘉義市獲得冠軍，滿意度83.3％，嘉義縣第二，滿意度為81.6％，第三名為台中市，滿意度為80.5％，第四名為雲林縣、滿意度為77.8％，第五名為桃園市，滿意度為77.5％。

縣市幸福大調查今年邁入第13年，經濟日報社長劉永平表示，舉辦這項調查是希望政府在追求經濟成長之餘，更能重視民眾到底幸不幸福，進一步努力推出幸福施政。這項調查綜合了客觀的「政府統計數據」，與主觀的「民意調查結果」，而今年的民意調查共有1萬5,249位有效樣本，是全台最大的幸福民調

今年拿下「縣市幸福指數」第一名為台中市，也是調查舉辦13年以來首度拿下冠軍，比去年進步了兩名。台中市在政府統計數據與民意調查結果均表現優異，政府統計部分，暴力犯罪發生率低、大專以上學歷人口、可支配所得等指標均名列前茅；在民調表現部分，民眾對教育成就、健康狀況、工作與生活平衡三項的滿意度，均為全台第一，成為奪下幸福指數冠軍的關鍵。

縣市幸福指數第二名是嘉義市，名次跟去年相同，嘉義市已經連續五年都在前四名，是幸福常勝軍。嘉義市在民調表現大放異彩，已經連續兩年都是第一名，民眾對政府作為、居住條件、家庭經濟、教育成就、環境品質、個人安全等多項滿意度指標均名列前茅。

縣市幸福指數第三名為台北市，台北市身為首善之都，政府統計數據遙遙領先其他縣市，包括每人可支配所得、零歲平均餘命、大專以上人口比率等均為全台第一，唯一較弱的指標是居住，每人居住面積全台最小。民調部分，民眾滿意度最高的是收入、教育、個人安全三項指標。

第四名為花蓮縣，較去年進步了六名，花蓮在空氣品質與居住面積兩個統計指標表現突出，民眾對環境品質、社會聯繫、個人安全滿意度高；第五名的桃園市，則從去年的第12名大幅進步了七名，最主要是民調成績大幅進步，民眾對於政府作為、生活現況與家庭經濟滿意度高。

若單獨檢視民意調查指標中的「地方政府施政滿意度」，以嘉義市的滿意度最高（83.3％），第二名是嘉義縣（81.6％），第三名是台中市（80.5％）、第四名是雲林縣（77.8％）、第五名是桃園市（77.5％）。

台中市 幸福指數 民調

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