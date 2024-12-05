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台中東豐、后豐自行車道起點將新設停車場 明年8月完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
為提升台中東豐及后豐自行車道起點處旅遊環境品質及便利性，台中市政府為國道四號橋下空間進行整體規劃，將新設停車場及周邊指標牌及景觀綠美化，此為完工示意圖。圖／台中市觀旅局提供
為提升台中東豐及后豐自行車道起點處旅遊環境品質及便利性，台中市政府為國道四號橋下空間進行整體規劃，將新設停車場及周邊指標牌及景觀綠美化，此為完工示意圖。圖／台中市觀旅局提供

台中東豐和后豐自行車道是知名景點，為提升自行車道起點處旅遊環境品質及便利性，台中市政府爭取交通部觀光署經費，今年獲得核定補助計畫，為國道四號橋下空間進行整體規劃，將新設停車場及周邊指標牌及景觀綠美化，工程將在本月開工，明年8月完工。

台中市觀旅局長陳美秀表示，東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道遊客人數不斷攀升，為因應未來湧入人潮且地方居民有停車使用需求，觀旅局今年向中央積極爭取景點優化體驗加值計畫，獲得交通部觀光署核定經費1500萬元，針對東豐自行車綠廊與國道4號橋下交叉口空間闢建停車空間，計畫面積約共2800㎡，全區規劃停放小型車共77席，包含一般小型車位71席，充電車位2席，無障礙車位2席，親子車位2席，停車空間內部北側劃設標線型人行道及增設景觀高燈，方便遊客安全通往東后豐自行車道。

除基本設施外，觀旅局也重視都市熱島效應，配合市府「創造帶狀綠色廊道」，為高架橋下空間規劃栽種適合當地生長的鵝掌藤，預計綠化面積約100平方公尺，新設停車空間除提供便利及安全的服務，可避免民眾違規任意停放車輛，改善交通秩序，提升遊憩品質。

觀旅局表示，新設停車空間位於東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道起點處，兩條自行車專用道沿線皆有許多景點，東豐自行車綠廊沿線景點包括石岡壩、鐵道月台改建的涼亭、平行於自行車道的鐵軌、紀念921地震的斷層月台公園、0蛋月台、九房3D彩繪村、梅子車站、東勢客家文化園區；后豐鐵馬道沿線景點包括大甲溪花樑鋼橋、九號隧道、后里馬場等。

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