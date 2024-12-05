影／草屯鎮長補選…綠拋消費券加碼 藍轟亂開支票、變相買票

南投草屯鎮長補選，國民黨參選人簡賜勝今在縣長許淑華等黨內同志陪同下，赴公所完成登記。針對民進黨蔡銘軒拋出消費券加碼至2000元，簡痛批對手「亂開選舉支票」，應視鎮庫狀況量力而為；許淑華則質疑變相買票，將向檢方釐清。

草屯鎮長簡景賢11月18日深夜在辦公室驟逝，任期未過半，縣選委會公告明年1月18日補選投票。因應補選，藍綠展開徵召作業。國民黨迅速整合，徵召長年以無黨籍參選的縣議員簡賜勝歸隊上陣，民進黨則徵召黨內縣議員蔡銘軒參選。

國民黨簡賜勝今上午在同黨縣長許淑華、市長張嘉哲及多名縣議員等陪同下到公所登記參選，在地農會理事長林昆熠、鎮代會主席陳文忠及里長聯誼會長簡宏校等到場力挺，現場聚集上百名支持者，凍蒜聲不斷，聲勢浩大，展現其基層實力。

簡賜勝完成登記後，他感謝現場鄉親支持，承諾將延續簡前鎮長推動鎮政，並與縣府許淑華合作擘劃，之後陸續推出好政見，全力開發打造草屯，讓鎮民有感。許淑華則強調，補選需衝高投票率，盼支持者協助動員，讓這場補選贏得漂亮。

針對民進黨蔡銘軒率先拋政見，喊出簡鎮長任內提出發放消費券600元，他加碼至2000元。簡賜勝痛批對手，「別為了選舉亂開支票」讓選民認為說有餅吃就投票給他，造成公庫損失嚴重；許淑華則質疑是變相買票，將向南投地檢署釐清。

簡賜勝說，目前鎮庫可用款項約5億元，若提高到2000元，全鎮快10萬人要花約2億元，累積十多年公帑就少了近半，不該盲目加碼，並強調，他將視鎮庫盈餘，如果夠絕對優先考量鎮民規畫發放；蔡陣營表示，今下午去登記將一併回應。