東豐快現況全都露 盧秀燕：最難的隧道標25日動工

台中山城民眾最關注的東豐快速道路進度，市長盧秀燕今宣布，最困難的第一標隧道工程，今年12月25日即將動工；另第三標2026年會完工通車。盧秀燕說，總經費約兩百億，是她任內最大的建設，也是台中市完整生活圈道路的最後一哩路。

台中市議員吳振嘉指出，市長盧秀燕上任後，地方上有反對人士謠傳盧秀燕絕對作不成，讓他急得揚言如果市府不做他就退選。吳振嘉為此，即使身體抱恙也三不五時就跑到工地監工。

議員吳振嘉與張瀞分聯合質詢，問建設局長陳大田東豐快速道路目前狀況，陳表示進度超前。市長盧秀燕表示，當年在地有謠傳，這條路已拖了10幾年，質疑絕對做不起來；但是她參選市長時就以此為重要政見，因東勢在921地震時不幸死傷嚴重，就缺一條大動脈、生命線，不能動工的要動工，東豐快系統成為她任內經費最多的大建設，也是台中生活圈道路最後一哩路。

吳振嘉空拍道路工程，在議場展現東豐快現貌。市長盧秀燕表示，第三標2026年會完工通車，並宣布工程最困難的隧道第一標，今年12月25日開工，希望山城與豐原鄉親一起見證，預計2029年完工，整個生活圈道路就完整了。

盧秀燕說，東豐快系統也有額外加碼，包括到豐原段立交共構，讓走東豐快的用路人不必下平面道路再上國道，當地里長連嘉振等人建議，避免平面道路阻塞，浪費車程。

盧秀燕說，另東豐快連接新社區，目前可行性評估已到期末，很快就可出爐，可發揮次幹道的功能，台中最大的建設落在山城，有利地方發展，觀光旅遊及產業發展，她感謝議會信任，通過龐大的預算，府會共同完成不可能的。