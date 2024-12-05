影／首屆全國木匠創藝文化節 展出23件創意設計競賽作品

首屆全國木匠創藝文化節今天在台中豐原巧聖先師廟開跑，魯班文化館同時落成啟用，館內展出23件全國創意設計競賽作品，兼具實用和美觀，採用國產木材設計完成，金獎作品「閒。搖椅」，作者陳志雄；銀獎作品「林隙。模組櫃凳」，作者莊嘉駿今天到場說，希望工藝貼近生活，此作品將會商品化。

豐原巧聖先師廟今天舉行全國木匠創藝文化節暨文化館落成啟用典禮，立法院副院長江啟臣等人到場，同時展出首屆全國巧藝魯班木工創意設計競賽作品共23件，為延續魯班智慧和工藝傳承，首屆2024全國木匠創藝文化節，秉持著推動文化和教育為基礎，培育木匠學子傳統技能延續，將於本月14日在林業署東勢林業園區舉辦結合產官學及地方特色木工創藝活動，邀請來自全國135家魯班宮廟同步辦理全國年會。

豐原巧聖先師廟主委許吉本表示，全國巧藝魯班木工創意設計競賽今年是第一屆比賽，希望持續舉辦，也會安排學生到新開館的魯班文化館體驗，讓學生們知道木工是有趣、有生命的產業，從文化館推展教育學習。

江啟臣表示，這項活動傳承魯班工文化，木工、木藝和現今的木創精神，希望本月14日擴大結合東勢林業園區活動，他說魯班工本尊在東勢，將宗教、產業、文化和觀光結合，魯班文化館更具意義，象徵木工和木創產業再興的開始。

農業部林業保育署台中分署長張弘毅表示，利用木匠文化和國產材結合，這次活動發揚木匠職人文化及木藝傳承，更導入國產材利用，提升國產材自給率的使命上做延續，未來更期待結合木藝創作競賽的成果，與職人合作量產國產材木製家具，讓一般民眾也能投身參與永續林業和木作工藝。

張弘毅表示，這次活動場地在東勢林業文化園區，將承載台灣林業發展的軌跡，東勢更是巧聖先師宮廟信仰的發源地，奠定東勢林業文化園區做為木工創藝育成中心的基地，也期待成為魯班文化節慶活動的常設站；此次木藝創作作品將展覽至114年2月16日，提供匠師、學子與民眾之間的交流平台，促進木匠工藝的傳承與國產材的利用與發展。