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南投縣議會：內政部告知已對前議員史雪燕解職

中央社／ 南投縣5日電

媒體報導，前南投縣議員史雪燕因國籍問題，內政部函文要求南投縣議會解除史雪燕的議員公職。縣議會今天表示，議會無權解除議員職務，解職是內政部職權，且內政部已來函告知對史雪燕解職。

民眾黨不分區立委有2年條款，外界關注排名民眾黨不分區名單第15名的李貞秀是否可能成為首名陸配立委，但大陸委員會認為擔任公職不能有雙重國籍；民眾黨立委黃珊珊先前表示，陸配史雪燕曾遞補南投縣議員，顯然沒違法，若內政部、陸委會有新解釋應修法。

前南投縣議員游宏達涉貪遭判刑7年，褫奪公權3年，最高法院駁回全案定讞，游宏達被解職，依得票數由國民黨籍史雪燕遞補，史雪燕2021年成為南投縣首名新住民縣議員，不過2022年競選連任僅獲3243票而落敗，議員任期至2022年12月24日結束，任職僅約1年4個月。

媒體報導，內政部表示南投縣議會未陳報是否告知史雪燕須提出喪失其他國籍證明的通知；另外，內政部已函文要求「南投縣議會解除史雪燕議員公職」。

對此，南投縣議會今天接受中央社記者訪問表示，媒體報導有誤解，內政部不是要求南投縣議會解除史雪燕縣議員公職，而是函文「告知」南投縣議會，內政部已直接對史雪燕解職，南投縣議會無解除南投縣議員職務的權力，解職是內政部職權，非縣市議會。

縣議會表示，內政部函文說明因史雪燕未辦理放棄外國國籍，因此解除史雪燕公職，自宣誓就職日2021年8月26日起生效；史雪燕遭解職後，未來「可能」被移除歷屆縣議員名單，或繳回議員薪水，但史雪燕針對被解職可提行政救濟，待案件確定才有下一步。

史雪燕因出國，目前無法取得回應。

內政部 南投縣 議員

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