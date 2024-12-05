南投觀光結合教育 新加坡學生體驗原民文化、排球交流

南投縣推動客製化旅遊行程，吸引新加坡南洋初級學院排球隊師生31人，到南投縣深度旅遊，體驗原民文化、創意茶文化，更與草屯國中、五育高中排球隊對戰切磋球技，為南投遊學觀光建立口碑。

南投縣為爭取國際旅客，先後赴新加坡、日本、韓國行銷南投景點，同時規畫客製化遊學，觀光處副處長林秀梅參加新加坡旅展期間，特別拜訪新加坡學校，介紹南投多元豐富且沉浸式體驗設計的戶外教育內容，不少學校相當感興趣，南洋初級學院排球隊31名師生率先參加南投海外遊學。

本月2、3日遊學團參觀仁愛鄉「川中島」清流部落，體驗傳統射箭等原民文化，再到名間茶鄉松柏嶺，體驗茶薰六覺的創意茶文化。南投縣教育處和觀光處也安排草屯國中及五育高中，和新加坡排球隊「排球交流」。

昨天上午新加坡全國A組銅牌的女排隊，與草中國一、國二男排對戰，大姐姐與國中男生的對抗，增添不少趣味；下午則到南投市五育高中，南洋初級學院男排校隊與五育男排捉對廝殺，五育高中男排隊以布農族為主力球員，展現驚人彈跳力與爆發力，讓新加坡隊留下深刻印象，最後雙方以1比1握手言和，並互贈錦旗與紀念品，為台、新體育交流留下美好回憶。

縣長許淑華表示，縣府持續推動學校教育國際化，希望南投孩子及早與國際接軌。這次將觀光與體育交流結合，強化南投縣戶外教育推動，也讓南投學生多了和國外師生交流經驗，新加坡海外名校師生到南投遊學交流，也為南投遊學觀光建立口碑。

教育處運動發展科長廖宜政說，體育強身與推動雙語、國際教育，是南投教育施政目標，會持續以體育交流、遊學等模式，讓南投學子更具國際競爭力。