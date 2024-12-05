台積電中科二期土地爆徵收爭議 地主不滿：吳郭魚價買石斑

攸關台積電二奈米以下先進製程的中科台中園區二期擴建案，協議價購土地面積比率達95.36%，劉姓、賴姓地主等人今因不滿協議價購金額「吳郭魚價格買石斑」抗議。中科管理局說，依法價購，會最大努力圓滿協商。

劉姓、賴姓家族地主等人今聚集在中科、東大路口旁空地抗議。劉姓地主說，家族土地位於中科重要道路東大路、中科路，收購價居然比公告現值還低，讓人傻眼。

賴姓地主表示，家族2016年以每坪9.5萬價購作為貨運公司的大型車輛停靠場站，又花了規畫費、回饋金等開發成本等，如今土地行情早已翻倍，結果竟以比8年前還要低的價格徵收，欺人太甚。

地主委託的正心不動產估價師聯合事務所所長、估價師黃昭閔說明，這二塊為中科對外出入60米東大路上，經訪查熟悉中科特定區仲介等，並參考附近較具替代性土地實登，推算合理行情約每坪14至16萬元，但中科協議價購為每坪8萬元，是「以吳郭魚價格買石斑魚」。

中科管理局副局長許正宗說，台中園區擴建二期籌設計畫，經行政院核定在案，過程謹慎，今年3月都市變更後，進行土地取得作業，目前95.36%取得土地價購，中科管理局依法行政，委託2家估價師事務所估價後，取較高價格，送交台中市不動產估價師公會複審，最再送台中市政府協議價購價格審查會審議通過在案。

許正宗說明，中科管理局兼顧地主權益，陸續召開多場協議價購會議，目前同意協議價購土地面積比例達95.36%，近期仍有地主表達協議價購簽約意願。

許正宗說，針對剩下約4%地主對價格無法達成共識，地主也委託估價師估價金額有所落差，主要是各自委託的估價師各有所本，中科管理局依法報內政部徵收計畫，台中市政府從11月14日至12月13日公告徵收在案，目前還在公告期間，中科管理局盡最大努力，到昨天還在協商，但與地主目標價還有落差，沒有辦法達到共識，對於地主抗議，表示遺憾。中科管理局還是希望在公告期限前盡最大努力圓滿協商。

許正宗說明，這二塊地是中科二期滯洪池，需要先做水保，若沒有完成徵收，可能會對進程有影響，盼地主共體大局，若12月14日公告徵收期滿還未能徵收，就會依法強制徵收。