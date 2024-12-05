影／自助洗衣店24小時無人管？ 盧秀燕承諾訂法保公安

根據部政部統計，台中市的自助洗衣店市府有413家，更為全國最多，但業者使用液化石油氣及天然氣，分屬消防局與經發局管理，議員吳佩芸今質詢指出，經發局回應有漏氣時，依各類場所的消防安全設置標準就足夠，但「根本胡扯」，沒有法源只能督 導，不夠全面有效管理，應訂定專法。市長盧秀燕說，會要求相關局處訂定管理法規。

吳佩芸說，台中市的自助洗衣店是全國最多，其他縣市曾發生嚴重的公安事件，她說，連業者都希望市府訂定專法，讓業者有所依循，才能有效管理，訂專法才有利業者、公安。 桃園就已制定「自助洗衣店安全管理自治條例」，管控風險、預防公安。

吳佩芸提出，桃園市政府已於今年8月預告制定「自助洗衣店安全管理自治條例」草案，預計最快年底就可以公告實施。她詢問經發局長張峯源，到底願不願意訂定管理辦法？

張峯源剛要回應，市長盧秀燕站起來表示她來回應。盧秀燕說，議員建言很有建設性，自助洗衣店是新的趨勢，新興行業必須有效管理、裁罰，以保障大眾安全，市府會就建言評估訂定相關辦法。

吳佩芸認為，自助洗衣店大多採24小時的營業方式，現場也無人常駐管理，且營業場所常以天然氣或瓦斯作為燃料，或以電力作為能源，一旦管理不當，就可能會引發火災、氣爆等重大意外，在風險管理措施上應有所區別，況且臺中市自助洗衣店數量已是全國最高，不應發生憾事才採取行動。

吳佩芸要求市府應比照桃園市政府制定條例與罰則，限制自助洗衣店設置樓層、樓地板面積，並對防災設備進行規範，進一步有效約束不肖業者，才能保障市民生活安全。