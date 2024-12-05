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鎮瀾宮集章冊僧多粥少瘋搶 廟方公告醮壇印章限定使用

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，建醮期間舉辦集章活動，市面上出現脫序販售行為。圖／翻攝大甲鎮瀾宮臉書照片
大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，建醮期間舉辦集章活動，市面上出現脫序販售行為。圖／翻攝大甲鎮瀾宮臉書照片

大甲鎮瀾宮12月7日將舉行重修慶成祈安七朝清醮，建醮期間舉辦集章活動，民眾至鎮瀾宮索取集章冊，集滿8個章，可以獲得鍍金紀念金牌或紀念龍銀，由於2.3萬本早已被索取一空，最近市面上出現販售行為，鎮瀾宮表示，此舉已影響廟方及設計師的著作權，因而發出公告8個醮壇印章，只限集章冊使用。

祈安七朝清醮各大醮壇已相繼啟燈，最近已吸引眾多信眾跑遍4個區8個醮壇，希望完成廟方舉辦的集章活動，集滿8個醮壇印章，可獲得重修慶成祈安七朝清醮的紀念金牌或紀念龍銀，只是近來市面上出現盜版販售的集章冊，讓鎮瀾宮不得不緊急發出公告，請信眾不要受騙。

鎮瀾宮8個醮壇共有鎮瀾宮的「總壇」，大甲體育場的「玉皇壇」，是以鎮瀾宮的董監事為主體規畫；另外還有「北極壇」、「媽祖壇」、「觀音壇」、外埔區「三官壇」、大安區「神農壇」，后里區「天師壇」共8壇。

由於時隔36年鎮瀾宮才舉行建醮大典，吸引信眾由全國各地趕來參與集章冊活動，假日排隊蓋章至少半小時起跳，必須從早忙到晚才能蓋滿8個章，加上近來國際金價走強，反而讓更多信眾想收藏建醮金牌做為留念，甚至有人兌換金牌後，上網販售，因此發現有人自己用毛筆製作集章冊，拿去各醮壇蓋章紀念，成為專屬的集章冊。

鎮瀾宮臉書發出公告表示，即日起集章冊專用印章只限提供「集章冊」使用，市面上出現販售行為影響廟方及設計師的著作權；廟方強調最初只是想讓大家做紀念，後來出現販售行為，遺憾失去活動意義。

大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，建醮期間舉辦集章活動，市面上出現脫序販售行為。圖／翻攝大甲鎮瀾宮臉書照片
大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，建醮期間舉辦集章活動，市面上出現脫序販售行為。圖／翻攝大甲鎮瀾宮臉書照片

印章 建醮 設計師 鎮瀾宮

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