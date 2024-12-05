彰化交流道特定區 將建新縣政中心

彰化縣政府既有廳舍老舊且空間嚴重不足，縣議員吳韋達質詢縣府興建新縣政中心的進度，縣長王惠美答覆時，證實新縣政中心及體育場館，將設在正辦理通盤檢討的高速公路彰化交流道特定區內。

王惠美表示，縣政府過去把縣政中心規畫在彰化市東區擴大都市計畫「台化廠區」內，卻遲未獲准，且台化廠區這個區塊目前另有規畫，且適逢中央通過彰化市鐵路高架化可行性評估、台中捷運綠線延伸到彰化案，縣政府與時俱進做相關的盤整，把交通、都市計畫跟產業就併在高速公路彰化交流道特定區計畫裡。

王惠美說，把縣政中心移到彰化交流道特定區，要去南彰化、西南角、東南角都是最方便的，另外，並將體育場、館放在這個區塊，不管從交通便利性，南來北往國道1號、國道3號，或者從彰化火車站等，進出非常方便，相關規畫的會議紀錄已在網路上公告，後續會辦理公展，且將在明年1月2日及1月8日，分別在彰化市、和美鎮、花壇鄉、秀水鄉共舉辦4場次說明會，蒐集大家的意見，讓整個計畫能更完善。

高速公路彰化交流道附近特定區總面積達1963公頃，涵括彰化市、和美鎮、秀水鄉、花壇鄉等四個鄉鎮，發布40多年來，因區內7成是農業區限制發展，造成農地違章林立，縣府正辦理第四次通盤檢討，將適度解編農地增加可建築土地，除計畫打造新縣政中心及體育場、館外，並協助區內產業土地合法化，畫設產業發展地區，並結合捷運路線，彰化交流道特定區將成為彰化縣發展樞紐，進出彰化的門戶。