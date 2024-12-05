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警入校帶走學童 議員要3首長道歉

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市議員張玉嬿（左起）、王立任、謝志忠、黃守達等人，昨天在總質詢關心師生衝突案。記者趙容萱／攝影
台中市議員張玉嬿（左起）、王立任、謝志忠、黃守達等人，昨天在總質詢關心師生衝突案。記者趙容萱／攝影

台中市一名小六生與老師發生衝突案惹議，市議員昨天痛批校方讓警方入校園帶走孩子「太離譜！」要求市長盧秀燕、教育局長蔣偉民和警察局長李文章道歉，3人沒道歉。議員追問，是誰要求把孩子帶走？多久調查出來？蔣偉民說，一周調查出來。

台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達等人昨質詢師生衝突案， 謝志忠說，依據學校說法，老師報警後，學生有道歉，但警方認為已通報，因此依程序要請雙方到派出所做筆錄。

蔣偉民說，事件起因是今年3月26日，學生持軟球棒打到老師，隔天因學生沒有道歉，老師報警，警方進入校園，有經過校方同意、陪同，最大爭議在於學校允許警方帶走學生和老師，卻沒有阻止，這個部分要檢討。

謝志忠說，校方可以允許在沒有家長陪同，沒有傳票就帶走孩子？追問蔣要不要道歉？蔣答說：「極為不妥」，謝等不到蔣道歉，當場拍桌，並要求蔣站著。

謝志忠轉而質詢警察局長李文章說明此案過程？要不要道歉？李文章說，老師打110報案，警方徵得學務主任同意、全程陪同，警車進校園時，有學生上體育課，有人建議不要在現場處理，警方不是強行帶走小六生，是現場人員討論出來的辦法。李文章也僅承認2名到場處理的員警做法不妥，各記申誡一次，並無致歉。

謝志忠要求盧秀燕道歉？盧秀燕說，市府一直在追查，該案件還在釐清，市府第一要先釐清責任，第二釐清後訂定SOP才能預防，避免類似情形再發生。

王立任質詢，李文章自請處分了嗎？李答詢，依警察考監責任歸屬，他不需要每件事自請處分，這是考監責任規定。

王立任質詢蔣偉民，台中孩子可以這樣被對待？這是警察國家嗎？是誰要求把孩子帶走？多久調查出來？蔣偉民說，一周調查出來。

盧秀燕 謝志忠 警察

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