分文未刪 彰化縣明年創紀錄700多億元總預算案獲通過

彰化縣議會今天通過明年度彰化縣總預算案，分文未刪，歲入767多億元、歲出704多億元，均首度突破700億元，歲入歲出短差25.50億元，連同債務還本73.57億元，將舉借99.07億元彌平。明年歲出比今年多出63億元，主要是社會福利、教育支出大幅成長。

縣府指出，彰化縣明年歲入預算編列679.44億元，以補助及協助收入414.29億元，占歲入預算數比率60.98％最高，稅課收入241.44億元，占歲入預算數比率35.54％次之；今年預算數616億440萬元比起歲入多出約63億元，主要是彰化縣統籌分配款多出約20億元，中央計畫型補助也多出約30億元，縣府才能辦理多建設。

明年歲出預算704.94 億元，比今年歲出預算多出約60億元，歲出以教育科學文化支出249.79億元，占歲出預算數比率35.43％最高；社會福利支出156.43億元，占歲出預算數比率22.19％次之，另彰化縣收回位在台中港的縣有地12公頃，必須支付約8億元補償費。

彰化縣歷經卓伯源、魏明谷及現任縣長王惠美三任縣長，年度總預算歲出從2011年的393億元逐年攀升，到2014年魏明谷上任後，增加至400多億元，到他卸任的2018年達500.91億元，首度突破500億元大關。

王惠美上任前的2018年，彰化縣的債務曾高達257億元，王從2019年開始，積極精簡活動開銷、削減人事成本及調整財務策略下，成功縮減公共債務，如今債務已減至約100多億元，單是去年去年就還了約20億元，償還了一半以上，被譽為「還債女王」。