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南投鹿谷鄉生態景觀園區開幕 許淑華盼促進地方經濟

中央社／ 南投縣4日電
南投縣長許淑華（左一）參觀鹿芝谷，忍不住摸摸可愛的綿羊。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（左一）參觀鹿芝谷，忍不住摸摸可愛的綿羊。圖／南投縣政府提供

南投縣長許淑華今天到鹿谷鄉出席生態景觀園區剪綵儀式表示，鹿谷鄉是知名避暑勝地，夏天吸引許多遊客，感謝業者打造生態園區創造新景點，期待吸引更多遊客、促進地方經濟。

鹿谷鄉鹿芝谷動物生態景觀園區今天開幕，許淑華出席祝賀表示，園區董事長林明順是傑出竹山子弟，長期在外打拚，幾年前回家鄉開餐廳，為遊客提供優質餐點，這次再打造生態園區協助螢火蟲、紫斑蝶等生態復育，園內還有水豚、梅花鹿等可愛動物。

業者表示，提倡與自然共存，園內有許多可愛動物，還可見到紫斑蝶、蜻蜓、多種蝴蝶與青蛙，希望讓土地有更好生機，同時讓鄉親、旅客有休憩空間，還會展出在地藝術家作品，門票可全額抵消費，包含多肉植物製作體驗、下午茶套餐、園區各式消費抵用。

業者表示，廣大草地區提供絕佳景觀，漫步草地或登上瞭望台都能俯瞰秀麗河谷風景；園區位在紫斑蝶遷徙路線，提供遊客群蝶飛舞視覺饗宴；生態池復育吸引螢火蟲、青蛙、蜻蜓等生物棲息，偶爾還能看見老鷹翱翔。

動物 紫斑蝶 許淑華

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