「2024南投花卉嘉年華」12月起絢麗開跑

2024南投花卉嘉年華會12月起正式起跑，南投縣府3日於縣府一樓大廳舉辦「花現南投，百花齊放」2024花卉嘉年華宣傳記者會，南投縣長許淑華與終身南投縣親善大使Miss Glam World國際選美冠軍高曼容，偕各地產業及鄉鎮代表，點亮花現光彩的南投之樹，宣示南投花卉嘉年華主題日啟動，熱情邀請各地民眾踴躍參觀遊賞南投縣年度最盛大的系列花卉觀光饗宴。

許淑華縣長表示，南投縣盛產各種花卉，不論產量、產值在全國都名列前茅，縣府從12月到翌年3月精心規劃推出的花卉嘉年華系列活動，已經是享譽全台極具口碑的歲末初春觀光盛會，率先登場的主題日由台一生態休閒農場挑大梁，從12月14日起連續兩個周末假期，以歐洲婚宴花園的「花緣相隨」意象迎賓，台一特別祭出12月14日到12月22日免門票的活動專屬優惠，每人只要憑1張113年11、12月發票即可免費入園，收集的發票全數捐贈埔里在地公益團體「陳綢兒少家園」，可說是業者與遊客合作共同實現「贈人玫瑰手留餘香」的溫暖公益反饋，令人感動。

觀旅局統整「2024南投花卉嘉年華」系列活動名稱時地主辦單位彙整如下，「花緣相隨」主題日，12月14、15日、21日、22日，台一生態休閒農場，南投縣政府；花漾森活派對12月21日，埔里鎮演習林園區，埔里金鎮公所；焢窯草屯~花旅南投，12月22日，草屯陳府將軍廟旁農田，草屯鎮公所；踏雪尋梅，12月18日記者會，12月21日開鑼日，梅子夢工廠，信義鄉農會；幸福信義鄉聖誕感恩系列，12月7日~29日，羅娜村、地利村，信義鄉公所；2025清境星空派對跨年晚會，清境統一超商前廣場，清境觀光發展協會；仁愛互新冬梅賞花季，104年1月11、12日，互新賞梅區，仁愛鄉公所；仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松，114年2月15日~16日，春陽村，仁愛鄉公所；蘭鄉迎春‧櫻紅盛宴，114年2月9日，魚池鄉朝曦宮，魚池鄉公所；草坪頭櫻花季~花與茶之饗宴，114年1月24日到3月2日，草坪頭親水公園，信義鄉公所；2025櫻花冬筍季，114年1月中旬，小半天石馬公園，鹿谷鄉公所；2025九族櫻花祭，114年2月，九族文化村；杉林溪牡丹花季，114年3月，杉林溪森林生態渡假園區；2025九族薰衣草季，114年3月，九族文化村。

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