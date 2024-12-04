彰化新縣政及體育中心場址 王惠美證實在彰化交流道特定區

彰化縣政府既有廳舍老舊且空間嚴重不足，亟需興建新的縣政中心，縣府原規畫在彰化市東區擴大都市計畫區內的「台化廠區」，卻與台化公司未能談攏，縣長王惠美今天在縣議會中證實，新縣政中心及體育中心將設在正辦通盤檢討的高速公路彰化交流道特定區內。

1975年興建的彰化縣政府第一辦公大樓，廳舍老舊且空間不足，歷任縣長多研議遷址新建，卻只聞樓梯響，今年0403花蓮地震，第二辦公大樓也出現磚掉落情形，為保障結構及人員安全，縣府正在辦理耐震補強工程，並已規劃另覓地點新建縣政中心，縣議員吳韋達今天在質詢時，即關心相關進度。

縣長王惠美答覆表示，縣政府過去把縣政中心規劃在彰化市東區擴大都市計畫「台化廠區」內，卻至今還沒准，且台化廠區這個區塊目前另有規劃，剛好在這段時間，彰化市鐵路高架化可行性評估通過，台中綠線捷運延伸到彰化案也通過了，縣政府與時俱進做相關的盤整，就把交通、都市計畫跟產業就併在高速公路彰化交流道特定區計畫裡。

王惠美說，把縣政中心移到彰交流道特定區，要去南彰化、西南角、東南角都是最方便的，另外，並將體育場、館放在這個區塊，不管從交通的便利性，南來北往國道1號、國道3號，或者從彰化火車站等，進出非常方便，這是目前規劃的方向，相關會議記錄也已在網路上公告，後續會有做相關的公展，且將在明年1月2日及1月8日，分別在彰化市、和美鎮、花壇鄉、秀水鄉共舉辦4場次說明會，蒐集大家的意見，讓整個計畫能更完善。