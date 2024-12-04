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斥資1500萬元 台中文心森林公園打造純白「陽光公廁」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市文心森林公園公廁整修，純白建築外牆以擴張網包覆，打造為友善全齡的「陽光公廁」，圖為示意圖。圖／台中市政府提供
台中市文心森林公園公廁整修，純白建築外牆以擴張網包覆，打造為友善全齡的「陽光公廁」，圖為示意圖。圖／台中市政府提供

台中市文心森林公園公廁整修，建設局成功爭取經濟部產業發展署的城市美學公共場域設計共創計畫，斥資1500萬元與台灣設計研究院合作推動公廁與周邊改造，純白建築外牆以擴張網包覆，融入「乾淨、明亮、整齊、舒適」等城市美學主軸，打造示範性「陽光公廁」。

建設局長陳大田說，市長盧秀燕推動「台中美樂地計畫」，由建設局打造「無障礙、全齡、共融」的友善公園，其中「陽光公廁」優質、方便與舒適，讓民眾非常有感。

陳大田指出，首次與台灣設計研究院合作，規畫設計階段舉辦工作坊，邀市民交流討論，以使用者角度重新設計、整修，使文心森林公園更加舒適愜意，男女廁間比例為1：6，坐蹲比例為13：8，優於現行規定，並同步設有無障礙廁所、親子廁所、哺乳室，並規畫示範性廁間，如性別友善廁所、兒童廁所；另也提升公園步道及無障礙通道等設施。

陳大田說明，文心森林公園陽光公廁建築外牆以擴張網包覆，保護隱私及提升通風並降低視覺上厚重感，建築內部配置通風柱，以強制排風方式，由源頭解決廁間氣味不良與潮濕問題，讓市民感受貼心及便利、減輕管理及清潔人員負擔，也兼顧建築美感。

此外，公廁內設施結合智慧公廁設計概念，如偵測耗材、空氣品質、濕度及人流等資訊，利於公廁後續維修清潔並助於提升維護管理品質。

建設局說明，文心森林公園公共廁所及周邊景觀改造工程9月開工，預計明年4月竣工。此次改造工程包括更新廁所設施、改善無障礙空間及提升周邊景觀，營造更舒適的公園環境，提供市民更佳的休憩體驗。施工期間為減少對民眾的不便，公園內已設置清楚的指引標示，提醒民眾可先前往其它兩處陽光公廁使用，期待改造後的嶄新面貌。

台中市文心森林公園公廁整修，純白建築外牆以擴張網包覆，打造為友善全齡的「陽光公廁」，圖為示意圖。圖／台中市政府提供
台中市文心森林公園公廁整修，純白建築外牆以擴張網包覆，打造為友善全齡的「陽光公廁」，圖為示意圖。圖／台中市政府提供

公廁 廁所

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