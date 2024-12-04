65歲以上長者報名駕訓班考照 每人補助500元月底將截止

為解決高齡駕駛無照上路問題，豐原監理站輔導轄區駕訓班，為高齡考生提供最適合的學習環境和資源，65歲以上高齡駕駛人至豐原監理站所轄駕訓班報考汽、機車駕照，每人可獲補助金500元，活動將於今年12月31日截止。

豐原監理站站長朱豐誠表示，目前該站轄區11家駕訓班提供65歲以上高齡駕駛人報名考照補助金500元，三陽機車台中市山海線總經銷也提供駕訓班考領機車駕照500至1000元購車金及價值3000元的購車好禮，以上補助與優惠將於12月31日截止，有意願報考轎車、普通重型機車駕照的長者，可前往駕訓班報名課程；今年12月15日前考領機車駕照後，每位學員可額外獲得交通部1300元補助金，希望大家一起把這些優惠帶回家。