南投新增自然生態景點 鹿谷鹿芝園呆萌水豚君搶鏡
南投縣又多了一處新景點，鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區今天開幕，園區內除了綿羊、水豚、梅花鹿等可愛動物，還復育螢火蟲、紫斑蝶，每年4月至10月可欣賞紫斑蝶遷徙的壯觀場景。南投縣長許淑華說，生態園區以自然共生為理念，促進在地經濟，更可見南投子弟回饋家鄉的用心。
鹿芝谷生態景觀園區今天開幕，不少遊客搶先體驗，俯瞰河谷景緻與遼闊的平原風光，園區內呆萌的水豚、綿羊、梅花鹿深受小朋友喜愛，還有多肉植物DIY體驗，讓遊客在自然景觀中品嘗凍頂烏龍茶，品味茶香與風味。
許淑華說，鹿芝谷董事長林明順是竹山子弟，長期在外打拚，幾年前回到家鄉開設菇神餐廳，提供健康養身料理，獲得米其林必比登推薦。這次打造生態園區，幫助螢火蟲、紫斑蝶復育，為了回饋鄉親，即日起至12月15日試營運期間南投縣民免費參觀，鹿谷是避暑勝地，這處生態旅遊點，更能促進在地經濟發展。
鹿芝谷經理林靖淳說，鹿芝谷提倡與自然共存，園區內有許多可愛的動物，還可見到成功保育及復育的紫斑蝶、蜻蜓、蝴蝶、青蛙等，希望讓家鄉容光煥發。園區內多處藝術造景由在地藝術家鴨子學苑攜手完成，融合自然元素與當地文化特色。
每年4月至10月紫斑蝶遷徙，正好會經過生態園區，讓遊客欣賞群蝶飛舞；生態池復育螢火蟲、青蛙與蜻蜓，是夏夜觀察螢火蟲的自然教室。除了試營運期間免費參觀外，正式開幕後，門票300元可全額折抵多肉植物DIY體驗、下午茶套餐抵用或園區各式消費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言