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南投新增自然生態景點 鹿谷鹿芝園呆萌水豚君搶鏡

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華（左一）參觀鹿芝谷，忍不住摸摸可愛的綿羊。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（左一）參觀鹿芝谷，忍不住摸摸可愛的綿羊。圖／南投縣政府提供

南投縣又多了一處新景點，鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區今天開幕，園區內除了綿羊、水豚、梅花鹿等可愛動物，還復育螢火蟲、紫斑蝶，每年4月至10月可欣賞紫斑蝶遷徙的壯觀場景。南投縣長許淑華說，生態園區以自然共生為理念，促進在地經濟，更可見南投子弟回饋家鄉的用心。

鹿芝谷生態景觀園區今天開幕，不少遊客搶先體驗，俯瞰河谷景緻與遼闊的平原風光，園區內呆萌的水豚、綿羊、梅花鹿深受小朋友喜愛，還有多肉植物DIY體驗，讓遊客在自然景觀中品嘗凍頂烏龍茶，品味茶香與風味。

許淑華說，鹿芝谷董事長林明順是竹山子弟，長期在外打拚，幾年前回到家鄉開設菇神餐廳，提供健康養身料理，獲得米其林必比登推薦。這次打造生態園區，幫助螢火蟲、紫斑蝶復育，為了回饋鄉親，即日起至12月15日試營運期間南投縣民免費參觀，鹿谷是避暑勝地，這處生態旅遊點，更能促進在地經濟發展。

鹿芝谷經理林靖淳說，鹿芝谷提倡與自然共存，園區內有許多可愛的動物，還可見到成功保育及復育的紫斑蝶、蜻蜓、蝴蝶、青蛙等，希望讓家鄉容光煥發。園區內多處藝術造景由在地藝術家鴨子學苑攜手完成，融合自然元素與當地文化特色。

每年4月至10月紫斑蝶遷徙，正好會經過生態園區，讓遊客欣賞群蝶飛舞；生態池復育螢火蟲、青蛙與蜻蜓，是夏夜觀察螢火蟲的自然教室。除了試營運期間免費參觀外，正式開幕後，門票300元可全額折抵多肉植物DIY體驗、下午茶套餐抵用或園區各式消費。

鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區今天開幕，南投新增一處生態景點。圖／南投縣政府提供
鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區今天開幕，南投新增一處生態景點。圖／南投縣政府提供
鹿芝谷生態園區引進水豚，呆萌模樣深受大小朋友喜愛。圖／南投縣政府提供
鹿芝谷生態園區引進水豚，呆萌模樣深受大小朋友喜愛。圖／南投縣政府提供

復育 紫斑蝶

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