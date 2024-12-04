南投新增自然生態景點 鹿谷鹿芝園呆萌水豚君搶鏡

南投縣又多了一處新景點，鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區今天開幕，園區內除了綿羊、水豚、梅花鹿等可愛動物，還復育螢火蟲、紫斑蝶，每年4月至10月可欣賞紫斑蝶遷徙的壯觀場景。南投縣長許淑華說，生態園區以自然共生為理念，促進在地經濟，更可見南投子弟回饋家鄉的用心。

鹿芝谷生態景觀園區今天開幕，不少遊客搶先體驗，俯瞰河谷景緻與遼闊的平原風光，園區內呆萌的水豚、綿羊、梅花鹿深受小朋友喜愛，還有多肉植物DIY體驗，讓遊客在自然景觀中品嘗凍頂烏龍茶，品味茶香與風味。

許淑華說，鹿芝谷董事長林明順是竹山子弟，長期在外打拚，幾年前回到家鄉開設菇神餐廳，提供健康養身料理，獲得米其林必比登推薦。這次打造生態園區，幫助螢火蟲、紫斑蝶復育，為了回饋鄉親，即日起至12月15日試營運期間南投縣民免費參觀，鹿谷是避暑勝地，這處生態旅遊點，更能促進在地經濟發展。

鹿芝谷經理林靖淳說，鹿芝谷提倡與自然共存，園區內有許多可愛的動物，還可見到成功保育及復育的紫斑蝶、蜻蜓、蝴蝶、青蛙等，希望讓家鄉容光煥發。園區內多處藝術造景由在地藝術家鴨子學苑攜手完成，融合自然元素與當地文化特色。