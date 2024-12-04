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台中警進校園抓走小學生太離譜？議員要求盧秀燕道歉 盧說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員張玉嬿（左起）、王立任、謝志忠、黃守達等人，今天在總質詢關心師生衝突案。記者趙容萱／攝影
台中市議員張玉嬿（左起）、王立任、謝志忠、黃守達等人，今天在總質詢關心師生衝突案。記者趙容萱／攝影

台中市一名小六生與老師發生衝突，隔天上學被抓到派出所、移送少年法庭。市議員今天在總質詢時關心「校方怎麼可以讓警方帶走孩子，太荒謬、太離譜了」，並要求市長盧秀燕道歉。盧秀燕說，市府一直在追查，該案件還在釐清，市府第一要先釐清責任、第二釐清後訂定SOP才能預防，避免類似情形再發生。

台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達等人，今天在總質詢關心師生衝突案。謝志忠質詢，學校可以讓警方進入校園，帶走學生嗎？

教育局長蔣偉民說，事件起因是今年3月26日發生師生衝突，隔天因學生沒有道歉，老師為維護權利報警，警方進入校園，有相關規定，大致上要先經校方同意、陪同，最大爭議在於學校允許警方帶走學生和老師，而沒有阻止，這個部分要檢討。

謝志忠說，校方怎麼可以讓警方在沒有家長等陪同下帶走學生，實在離譜。局長你願意道歉嗎？校方可以允許在沒有校方、家長陪同，沒有傳票就帶走孩子？蔣偉民說，這極為不妥。

謝問，發生這麼遺憾的事，是否願意道歉？你沒有領導無方？謝等不到蔣道歉，當場拍桌，並要求蔣站著。

謝志忠轉而質詢警察局長李文章。謝問，老師通知警方，學生道歉，警方認為已通報，依程序要老師和學生到派出所做筆錄，過程如何？

李文章說，老師打110報案，警方有徵得學務主任同意，並全程陪同，當時因警車進校園有學生上體育課，有人建議不要在現場處理，回派出所處理，警方不是強行帶走。他強調，並非強行帶走小六生去派出所，是現場所有人員討論出來的辦法。

謝志忠也要求李文章對於監督不周一事道歉，但李文章也僅承認做法不妥，且已針對老師是隔天報案，學生不是現行犯，2名到場處理員警各記申誡一次；李強調，有規定，也有SOP，也有要求，員警沒有落實，他有監督不周，他負責任，但事有大小，現場並無致歉。

謝志忠質詢市長盧秀燕，是否願意為了教育局、警局局執行不當道歉？盧秀燕說，市府一直在追查，該案件還在釐清，市府第一要先釐清責任、第二釐清後訂定SOP才能預防，避免類似情形再發生。

王立任質詢，李文章自請處分了嗎？李答詢，依警察考監責任歸屬，派出所警員第一層為派出所主管，第二層是分局長，第三層才會到警局長，他不需要每件事自請處分，這是考監責任規定。

王立任質質教局長蔣偉民，王問，台中孩子可以這樣被對待？這是警察國家嗎？是誰要求把孩子帶走？多久調查出來？蔣偉民說，一周調查出來。

李文 盧秀燕 謝志忠

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