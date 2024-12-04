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影／彰化社頭織襪芭樂觀光節將登場 還可順遊花海抽大獎

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「社頭織襪芭樂觀光節」即將登場，民眾除了可來採購織襪和芭樂，還可順遊美麗花海拍美照。記者林宛諭／攝影
「社頭織襪芭樂觀光節」即將登場，民眾除了可來採購織襪和芭樂，還可順遊美麗花海拍美照。記者林宛諭／攝影

彰化縣社頭鄉年度產業盛事「社頭織襪芭樂觀光節」將在12月13日至15日一連三天於社頭鄉果菜市場登場，社頭鄉長蕭浚二表示，公所也提供環鄉接駁專車讓民眾可輕鬆暢遊忠義路花海等景點，14日晚間還有藝人演唱晚會及摸彩活動，歡迎大家來採購織襪和芭樂，再把大獎帶回家。

社頭鄉公所今天為織襪芭樂觀光節暖身宣傳，蕭浚二與彰化縣副縣長林田富、社頭鄉代會主席陳慶福、社頭農會總幹事蕭良珍等地方人士一起為活動行銷宣傳。

蕭浚二表示，社頭鄉以織襪產業和芭樂聞名，每年的織襪節活動是全國最大的優良織襪特色產品展示會，而現在也是芭樂最好吃的季節，歡迎大家來採購，為了讓遊客暢遊社頭更多景點，公所也開出免費環鄉接駁車，讓遊客可以暢遊忠義路、月眉池等景點的花海、稻草創意裝置藝術及大型充氣公仔，在社頭火車站前也有彩繪燈籠，在社頭公有零售市場旁停車場則有2024台灣燈會主題燈「海上明珠－亞海發現號及數座造型花燈都是遊客打卡拍美照的地方。

今天宣傳活動也有達德商工學生穿著織襪走秀及端出芭樂創意料理及甜點，活動當天現場有古早味米苔目、芭樂及限量芭樂創意料理免費品嚐，還有「用愛心兌好襪」活動，只要憑今年11、12月發票2張即可兌換社頭好襪一雙，每人限換兩雙襪子，送完為止。

14日晚上6時起有演唱會邀請翁立友、孫淑媚、陳孟賢等知名歌手表演，並有絢麗煙火秀，還有超過50項大獎好禮包括機車、電動自行車、iPhone 16手機、LED液晶電視、電冰箱及洗衣機摸彩，為免塞車，也建議民眾可多利用公共交通工具和接駁車。

「社頭織襪芭樂觀光節」即將登場，民眾除了可來採購織襪和芭樂，還可順遊美麗花海拍美照。記者林宛諭／攝影
「社頭織襪芭樂觀光節」即將登場，民眾除了可來採購織襪和芭樂，還可順遊美麗花海拍美照。記者林宛諭／攝影
「社頭織襪芭樂觀光節」即將登場，民眾除了可來採購織襪和芭樂。記者林宛諭／攝影
「社頭織襪芭樂觀光節」即將登場，民眾除了可來採購織襪和芭樂。記者林宛諭／攝影
「社頭織襪芭樂觀光節」即將登場，民眾除了可來採購織襪和芭樂，還可順遊美麗花海拍美照。記者林宛諭／攝影
「社頭織襪芭樂觀光節」即將登場，民眾除了可來採購織襪和芭樂，還可順遊美麗花海拍美照。記者林宛諭／攝影
「社頭織襪芭樂觀光節」即將登場，民眾除了可來採購織襪和芭樂，今天達德商工學生還端出芭樂創意料理。記者林宛諭／攝影
「社頭織襪芭樂觀光節」即將登場，民眾除了可來採購織襪和芭樂，今天達德商工學生還端出芭樂創意料理。記者林宛諭／攝影

創意料理 社頭鄉

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