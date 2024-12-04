草屯人熟悉的這一味沒了 中正路整排掌葉蘋婆全砍除

南投草屯中正路旭光高中至南開科大路段種植掌葉蘋婆，綠意盎然，但每年春天開花期就逸散出濃濃「豬屎味」，一臭少說要半個月，成當地人熟悉的一味。不過，公所近期將掌葉蘋婆全砍除，只剩樹頭，將改種其他樹種，明年也就不臭了。

公所指出，掌葉蘋婆原產地在熱帶亞洲、非洲、澳洲等，因枝葉平展茂盛，大傘形樹冠能遮蔭，早期被當作行道樹種，中正路旭光高中至南開科大就種了一整排，多數時間沒太大問題，唯獨4月前後開花期，其深紅色小花透出難聞的腐臭味。

每年3月底至4月初進入掌葉蘋婆開花期，一整排小紅花集體發威，濃厚的「豬屎味」臭翻整條路，臭到用路人好奇張望尋臭源、屏息快步通過，甚至誤以為有動物屍體藏在附近，當地人則是被臭到麻痺，對每年入春這熟悉的一味產生抗體。

不過，掌葉蘋婆只臭開花期，多數時間沒有特殊氣味，且臭味無毒，枝葉茂密能良好遮蔭，偶見駕駛人停靠中正路路肩在樹下躲豔陽稍作休憩，更因為就在旭光高中旁，夏天常見一大票家長在樹蔭下等待孩子放學，達成其行道樹的功能。

但有民眾發現，中正路上的掌葉蘋婆已全部被砍除，砍到只剩樹頭，原本旭光高中前的一片綠意和樹蔭，明顯不如以往，雖知可能是臭味問題，仍覺得有些可惜。對此，草屯鎮公所證實是因為臭味問題，才會在近期修剪全鎮路樹時，安排移除。