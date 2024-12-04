中彰投分署職能技能展 12/7台中草悟道登場

勞動部勞動力發展署中彰投分署將於7日在台中草悟道舉辦「113年職場技能展」，現場展示智慧製造、AI生圖、電子電路應用等數十種職前或在職訓練課程及5場體驗工坊。

中彰投分署今天發布新聞稿指出，數位浪潮及綠色轉型趨勢席捲全球，技能重塑成為個人職涯發展的關鍵利器。為幫助民眾掌握勞動部職業訓練可運用資源，將於7日下午2時至晚上7時，在台中草悟道舉辦「113年職場技能展」，邀民眾以技能點亮職涯新未來。

中彰投分署台中訓練場特別結合自辦訓練課程推出「智慧製造城」和「智能連動城」，邀民眾一睹運用工業控制系統，實習組裝的自動化倉儲設備，展現貨物自動存取的智慧控制效果；還有藉由機電整合手臂及產線設備結合的智慧製造產線體驗，讓民眾動手操作迅速開啟技術原理。

活動現場設置的「未來智匯館」則將中彰投分署委外設立的「ESG人才培訓據點」、「AI數位轉型應用培訓據點」，以及「機械智造轉型服務據點」搬到展場，透過現場展示和ESG時空膠囊闖關遊戲、AI互動益智探索和智慧機械模擬運作等體驗，瞭解各據點的辦訓特色及內容，精準掌握跨領域人才需求。

現場還有「職能再晉升展示區」、「科技自造體驗區」、「創業資源宣導區」等多元展區，中彰投分署指出，不僅蒐羅展出以青年為主軸的產業新尖兵計畫5大課程成果，也集結創客創業及創作的成果，當天現場除提供不同領域的專業諮詢外，也提供體驗活動，有興趣的民眾不妨可多加運用。

中彰投分署表示，將於114年推出職前訓練課程近300班，可培訓逾8400人次；另有在職訓練逾1300班，可培訓逾2萬6000人次，相關訓練課程歡迎上「台灣就業通」網站查詢報名。