快訊

尹錫悅的6小時政治鬧劇：3天內可能被彈劾和叛國罪？

專訪／一餐只吃8顆蘋果！奧運國手黃筱雯透露控制體重魔鬼菜單

中彰投分署職能技能展 12/7台中草悟道登場

中央社／ 台中4日電

勞動部勞動力發展署中彰投分署將於7日在台中草悟道舉辦「113年職場技能展」，現場展示智慧製造、AI生圖、電子電路應用等數十種職前或在職訓練課程及5場體驗工坊。

中彰投分署今天發布新聞稿指出，數位浪潮及綠色轉型趨勢席捲全球，技能重塑成為個人職涯發展的關鍵利器。為幫助民眾掌握勞動部職業訓練可運用資源，將於7日下午2時至晚上7時，在台中草悟道舉辦「113年職場技能展」，邀民眾以技能點亮職涯新未來。

中彰投分署台中訓練場特別結合自辦訓練課程推出「智慧製造城」和「智能連動城」，邀民眾一睹運用工業控制系統，實習組裝的自動化倉儲設備，展現貨物自動存取的智慧控制效果；還有藉由機電整合手臂及產線設備結合的智慧製造產線體驗，讓民眾動手操作迅速開啟技術原理。

活動現場設置的「未來智匯館」則將中彰投分署委外設立的「ESG人才培訓據點」、「AI數位轉型應用培訓據點」，以及「機械智造轉型服務據點」搬到展場，透過現場展示和ESG時空膠囊闖關遊戲、AI互動益智探索和智慧機械模擬運作等體驗，瞭解各據點的辦訓特色及內容，精準掌握跨領域人才需求。

現場還有「職能再晉升展示區」、「科技自造體驗區」、「創業資源宣導區」等多元展區，中彰投分署指出，不僅蒐羅展出以青年為主軸的產業新尖兵計畫5大課程成果，也集結創客創業及創作的成果，當天現場除提供不同領域的專業諮詢外，也提供體驗活動，有興趣的民眾不妨可多加運用。

中彰投分署表示，將於114年推出職前訓練課程近300班，可培訓逾8400人次；另有在職訓練逾1300班，可培訓逾2萬6000人次，相關訓練課程歡迎上「台灣就業通」網站查詢報名。

勞動部 職涯發展 草悟道

延伸閱讀

勞動部公務員之死 洪申翰：重啟調查報告下周公布

軌道經濟遍地開花，中悦ESG豪辦號召企業共組Team Taiwan

公務員之死 勞動部認了霸凌報告「未盡完善」已重啟調查

反霸凌、護勞權 民眾黨號召周六上街遊行

相關新聞

草屯人熟悉的這一味沒了 中正路整排掌葉蘋婆全砍除

南投草屯中正路旭光高中至南開科大路段種植掌葉蘋婆，綠意盎然，但每年春天開花期就逸散出濃濃「豬屎味」，一臭少說要半個月，成...

台中草悟聖誕村開幕！250米「光之道」雪景小徑好吸睛

台中草悟聖誕村即日起至明年1月2日盛大開幕，主打亮點為250米「光之道」雪景小徑，使用40萬顆銀白燈泡點亮，沿著日本著名...

台中警進校園抓走小學生太離譜？議員要求盧秀燕道歉 盧說話了

台中市一名小六生與老師發生衝突，隔天上學被抓到派出所、移送少年法庭。市議員今天在總質詢時關心「校方怎麼可以讓警方帶走孩子...

彰化社頭織襪芭樂觀光節將登場 還可順遊花海抽大獎

彰化縣社頭鄉年度產業盛事「社頭織襪芭樂觀光節」將在12月13日至15日一連三天於社頭鄉果菜市場登場，社頭鄉長蕭浚二表示，...

台中神岡首本村史專輯「眾神護溪洲」 24座土地公廟各有故事

台中市神岡區首本村史專輯「同心協力寫村史洄游─眾神護溪洲」新書，描述溪洲地區人文歷史，也詳細介紹該24座土地公廟，各有故...

台中購物節破200億元！盧秀燕7日抽出百萬現金幸運兒

台中購物節起跑一個多月，消費登錄金額累計至昨達210億元，突破第二個百億，台中市經發局宣布，12月7日將結合大里公園「屯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。