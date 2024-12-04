台中神岡首本村史專輯「眾神護溪洲」 24座土地公廟各有故事

台中市神岡區首本村史專輯「同心協力寫村史洄游─眾神護溪洲」新書，描述溪洲地區人文歷史，也詳細介紹該24座土地公廟，各有故事、守護鄉土的典故，溪洲里長王明洲今天將新書送給豐原區長洪峰明，讓洪峰明翻閱後稱讚內容很豐富，讓人感動。

文中工作者陳理厚表示，位於大甲溪下游南岸的神岡溪洲地區，早年滿佈砂石，隨著先民篳路藍縷拓墾，留下無數燦爛的民俗風情，隨著工業化發展，相關景觀史蹟逐漸消失中；他倡議書寫村史以留下寶貴紀錄。

在溪洲社區發展協會文史工作小組和地方人士合作下，台中市政府文化局、神岡區公所、溪洲里辦公處、溪洲社區發展協會等單位及在地鄉親支持，為期4年，展開腳踏實地田野調查、耆老訪談、用心記錄，終於完成這本饒富意義的地方史書。

陳理厚說，在號召李天德、林秀珍、、游振傑、江侞砡、方芳洲等老師及對地方文史有濃厚興趣的人士加入村史寫作陣容，眾人基於熱愛鄉土情懷，不計酬勞、純義務付出；期間有些人譏笑他們「吃飽撐著」，陳理厚表示，如果沒這群戇人，今天就沒這本村史完成。