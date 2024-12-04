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台中草悟聖誕村開幕！250米「光之道」雪景小徑好吸睛
台中草悟聖誕村即日起至明年1月2日盛大開幕，主打亮點為250米「光之道」雪景小徑，使用40萬顆銀白燈泡點亮，沿著日本著名建築師隈研吾設計的步道延伸，串聯台中勤美洲際酒店、教堂，延伸至勤美術館，打造草悟道街區獨特耶誕氛圍。
台中市觀旅局長陳美秀說，市府長期致力於草悟道的經營與發展，投入多項軟硬體建設，並定期舉辦各類節慶活動，吸引大量國內外遊客，成為最具代表台中悠閒生活風格的地標。
陳美秀指出，觀旅局委託勤美集團經營的「PARK2草悟廣場」，坐落於草悟道的中心樞紐位置。今年耶誕節，PARK2草悟廣場化身為夢幻聖誕小屋聚落，營造濃厚的節慶氛圍，現場設有限時降雪、耶誕限定美食，並將在12月14、15日舉辦「冬日音樂公園市」主題活動，集結15家海外國內唱片行、音樂品牌及9家咖啡品牌，打造音樂市集，讓大家徹底沉浸在超Chill的耶誕氛圍中。
主辦單位勤美集團指出，「聖誕村計畫」為台中最具代表性的冬季慶典，今年首次以「勤美草悟」生活圈品牌策畫，以「Incredible Life, Incredible Season」為題，打造250米光之道，以及草悟廣場聖誕小屋，還有6米高的「Wrapped Tree」以近百顆銀色包裹堆疊，耶誕樹如層層包裝的禮物，以及帶來1000個收納籃的「Colour Crate House」展覽，還有創意禮物市集、音樂演出及每周街藝活動。
觀旅局表示，歡迎大家利用「台灣好行11台中時尚城中城線」來草悟道延伸遊程，沿線也有許多適合親子共遊的場館，如國立自然科學博物館與植物園（忠明高中站）、太陽餅博物館（台中州廳站）及帝國製糖廠台中營業所（台中車站），更多旅遊資訊與活動，請上台中觀光旅遊網查詢。
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