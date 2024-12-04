台中購物節破200億元！盧秀燕7日抽出百萬現金幸運兒

台中購物節起跑一個多月，消費登錄金額累計至昨達210億元，突破第二個百億，台中市經發局宣布，12月7日將結合大里公園「屯區GOGO購」活動，由市長盧秀燕抽出並call out今年第2名破億獎百萬幸運兒，同場還會抽出百萬汽車等獎項。

經發局長張峯源表示，今年台中購物節起跑第40天就突破200億消費登錄金額，相較去年提前4天，且距上次破100億約2周，因此加碼抽在12月7日抽出第二個百萬現金幸運兒。「獎項都準備好了，就等大家登錄抽大獎、接電話！」

12月7日將在大里公園舉辦「台中購物節屯區GOGO購」活動，當天抽出1名百萬汽車得主1位、1名破兩百億獎百萬現金，另外還有12組10萬元、1100組3千元現金獎、環保加碼抽YAMAHA換電版電動機車3輛、Gogoro一千元購車抵用金200組、PGO安全帽及500元新車折價券20組，還有日韓保養品牌直播集團MY管管全能旅行組共110個，其中60個將由該企業代表摸彩送給現場民眾，滿滿獎項一次大放送。

經發局說明，台中購物節期間市府規畫在山海屯城各區域辦活動，據數據顯示，區域專屬抽、收據專屬抽金額也雙雙突破去年同期成績，尤以十區消費成長近四成。