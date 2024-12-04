南韓戒嚴 影響台中跨年卡司韓星MAMAMOO輝人？盧秀燕：不會
台中市議員羅永珍今在總質詢關心南韓戒嚴會不會影響台中跨年晚會邀請韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人Whee In？市長盧秀燕說，今年台中跨年晚會是極少數城市有邀請韓星，而且是非常大牌的輝人，因昨天韓國戒嚴很快就結束，恢復正常，因此不會受影。
盧秀燕說，MAMAMOO成員有「OST妖精」美稱的輝人Whee In很難邀約，在一年前即著手邀約她，昨晚南韓有戒嚴，大家都在關注與台灣之間行程是否受影響，因為昨天韓國戒嚴很快就結束，恢復正常，也因此不會受 影響，中市府會再與經紀公司、承包商做最後確認，目前看起來沒什麼問題，請議員放心，也請市民、歌迷放心。
盧秀燕指出，全台「最吸睛」跨年晚會在台中！今年台中跨年晚會將在台中水湳中央公園盛大開唱，除了韓團MAMAMOO成員輝人外，重磅卡司已公布二波，有亞洲新天團告五人、人氣男團五堅情W0LF（S）將獨家在台中跨年合體演出，以及玖壹壹將擔任第一棒等，還有第三波卡司將公布，中市府有信心，台中跨年晚會卡司全國最強，歡迎全國歌迷提早訂飯店及相關旅遊安排。
台中市新聞局長欒治誼表示，今年主題為「蛇現幸福」，主打全台唯一「全A咖」的超級跨年演唱會，今年所邀請國內外大牌藝人，一字排開全都是北高巨蛋個唱票房秒殺等級的歌手，就是要讓大家「實現幸福」。
新聞局表示，作為全台最大戶外演唱會場地水湳中央公園，去年跨年夜創下24萬人湧進會場盛況，更已經連續4年跨年晚會奪下網路流量冠軍佳績，台中已為全台最具人氣指標跨年晚會，2025台中跨年晚會將在台中水湳公園登場，將從31日晚間6時展開，長達7小時、超過18組「全A咖」超強卡司接力登台飆唱，用好音樂陪伴大家迎向2025嶄新一刻。
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