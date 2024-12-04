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絕美空拍鳥嘴潭要被禁了 將畫限航區…違規罰金3萬元起跳

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯鳥嘴潭人工湖6大湖區已啟用蓄水，湖面水色，加上九九峰山勢、國道六號及周邊田園村落，空拍景致壯闊。圖／民眾提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖6大湖區已啟用蓄水，湖面水色，加上九九峰山勢、國道六號及周邊田園村落，空拍景致壯闊。圖／民眾提供

南投草屯鳥嘴潭人工湖6大湖區已完工並蓄水，湖光水色，加上九九峰壯麗山勢，吸引民眾透過無人機空拍美景。但經了解，基於水庫設施及鄰近國道等安全因素，水利署中區水資源分署已向縣府申請畫設限航區，最快今年底公告實施。

為解決沿海地區地下水超抽造成地層下陷，並提升中部供水穩定，行政院核定逾200億元在打造草屯鳥嘴潭人工湖，引取烏溪水源蓄存於6座湖區，總蓄水量約1450萬噸，可供應彰化、草屯每日25萬噸，現已幾近完工，就待正式開放啟用。

據了解，鳥嘴潭人工湖編號A、B、D、E、F等6大湖區已開始蓄水運作，並視地方用水需求，供應民生用水；且因目前整體蓄水率達95％，不僅能支應彰化、草屯明年春季枯水期，更因湖光水色，加上九九峰壯麗山勢，也吸引民眾空拍美景。

近期就有民眾透過無人機空拍分享鳥嘴潭人工湖，居高臨下的拍攝角度，將鳥嘴潭6大湖區的湖水光色，與鄰近的國道六號、九九峰、田間村落等盡收眼底，壯闊的湖光山色美景，令人讚嘆。只是，未來恐無法隨意空拍鳥嘴潭人工湖景致了。

縣府工務處交通管理所表示，基於鄰近國道6號與水庫設施安全，經濟部水利署中區水資源分署申請，將鳥嘴潭人工湖畫設為限航區，目前已報請民航局核定，若通過，最快於今年底或明年初實施，實際依收到民航局公文後正式公告為準。

若鳥嘴潭人工湖核定為限航區，一般民眾須由縣府會商水利署中區水資源分署同意，才能操作遙控無人機空拍；若偷飛，恐違反「民用航空法」第99條之13相關禁、限航規定，可查處3萬元以上15萬元以下罰鍰，勿以身試法，以免挨罰。

南投草屯鳥嘴潭人工湖6大湖區已啟用蓄水，湖面水色，加上九九峰山勢、國道六號及周邊田園村落，空拍景致壯闊。圖／民眾提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖6大湖區已啟用蓄水，湖面水色，加上九九峰山勢、國道六號及周邊田園村落，空拍景致壯闊。圖／民眾提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖6大湖區已啟用蓄水，湖面水色，加上九九峰山勢、國道六號及周邊田園村落，空拍景致壯闊。圖／民眾提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖6大湖區已啟用蓄水，湖面水色，加上九九峰山勢、國道六號及周邊田園村落，空拍景致壯闊。圖／民眾提供

國道 空拍 鳥嘴潭人工湖

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