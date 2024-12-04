南投草屯鎮長補選 蔡銘軒對決簡賜勝

南投草屯鎮長補選明年1月18日投票，民進黨昨公布縣議員蔡銘軒出馬，挑戰國民黨議員簡賜勝，地方分析簡準備已久，基層實力堅強，蔡倉促參選恐陷苦戰。綠營表示有信心；縣長許淑華則提醒面對民進黨大軍壓境，不能掉以輕心。

草屯鎮長簡景賢11月18日深夜在辦公室驟逝，任期未過半，縣選委會公告明年1月18日補選投票，12月6日下午5時30分截止登記，因應補選，藍綠展開徵召作業。

國民黨籍縣長許淑華出手，成功整合縣議員簡賜勝歸隊參選，並出任競總主委；民進黨徵召過程卡卡，昨公布徵召縣議員蔡銘軒參選。簡、蔡2人預計5日赴公所登記。

地方人士分析，各界估補選局面可能三腳督，不料國民黨迅速整合，打亂綠營布局，昨才宣布人選；簡賜勝選鎮長備戰已久，基層實力堅強；蔡銘軒年輕且嫻熟草屯事務，但倉促應戰較吃虧，恐陷入苦戰。

民進黨南投縣黨部昨宣布，草屯鎮長補選徵召縣議員蔡銘軒（左二）參選，將對決國民黨簡賜勝。記者賴香珊／攝影

民進黨縣黨部主委陳玉鈴說，黨內多認為應交棒給年輕世代，蔡銘軒曾任鎮代、議員，有戰力又有歷練，對他有信心，傾全黨之力打贏補選。

蔡銘軒承諾，若當選，將以鎮民需求優先、努力爭取中央資源建設草屯、推動公共建設及社會福利；並端出政策牛肉，簡鎮長任內提出發放消費券600元，他加碼至2000元，並幫鎮民投保團體意外險。

許淑華對綠營徵召蔡銘軒說「意料之內」，她說，補選勝選關鍵在動員支持者投票，她相信簡賜勝的基層實力沒問題，但全這一場補選，擔心綠營大軍壓境，動員力道不容小覷，提醒簡賜勝不能掉以輕心。簡賜勝說，全力迎戰，但不會盲目加碼，後續會推出政見。