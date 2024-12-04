彰化穀倉歉收 糧商搶購 米價看漲？

今年二期稻作生長期間連遇3個颱風，彰化稻米平均少3成，北部糧商和農會南下搶收，市價飆到每百台斤濕穀1270元至1300元，創新高；農民競相把稻穀賣給糧商，使得公糧繳交創新低紀錄，近期白米是否漲價有待觀察。

市場收購價格創新高，農民和基層農會卻不開心，市價雖較往年漲3成，但農民平均歉收3成，一來一往打平，基層農會收購公糧短少逾5成，南彰化有鄉農會公糧收不到往年的3成，收購作業提早結束，很多農會擔心國家戰備存糧問題。另糧商調高收購價，是否反映到今年底、明年初的新米零售價，屆時消費者恐哀歎連白米都大漲價？有待觀察。

彰化縣有台灣穀倉美譽，今年7月起凱米、山陀兒、康芮襲台，干擾二期稻作花穗授粉、結穗造成後期倒伏，被稻農形容「次次命中要害」大減產，生產冠軍米聞名的竹塘鄉，農民發揮耕種與管理技術，二期稻作平均僅減產1成5，芳苑、大城兩鄉鄰海，部分稻田受損約5成，內陸區的埤頭鄉、田中鎮及彰化市約減產3成。

北部基層農會透過彰化友好農會收購，南彰化收購價落在每百台斤濕穀1300元，北彰化收割近尾聲收購價格每百台斤濕殼1270元，價差來自稻米口感差異。

彰化平原往年二期稻作每百台斤濕穀950元至1010元，今年一期稻作970元至1030元，公糧收購價每台百斤約1253元，以往公糧價格高於市價，農民都優先繳公糧，今年剛好相反，市價高過公糧，二期稻穀買賣出現前所未有的反差。